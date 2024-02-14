Куда пойти в Харькове на 14 февраля — подборка романтических мест для свидания

Мы уверенны: постоянные воздушные тревоги и тяжелая ситуация с безопасностью в Харькове не способны сломить несокрушимый дух и стремление к жизни у жителей этого замечательного города. Поэтому догадываемся, что харьковчане также планируют праздновать День святого Валентина, несмотря на все невзгоды.

А если ты до сих пор не выбрал(-ла) место для романтического свидания, для тебя будет полезной наша подборка мест, куда пойти в Харькове на 14 февраля.

Куда пойти в Харькове на 14 февраля: подборка интересных мест

Моноспектакль Радуга на Салтовке — представление в жанре музыкальной сюрреалистической трагикомедии. В основе сюжета лежит автобиографическая история Артема Вусика, родившегося на Салтовке и прожившего там свои первые 17 лет. Все роли Артем исполняет сам — в некоторых сценах он одновременно играет самого себя, а иногда превращается в трех персонажей (14 февраля, 19:00, театр Нефть, ул. Ивановская, 1, стоимость билетов — 400 гривен, подробности по ссылке).

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Романтическое шоу в Дельфинарии Немо — все желающие могут поближе познакомиться с морским котиком Бобом, морским львом Алонсо, черноморскими дельфинами-афалинами Витой, Гешей, Златой и Луной, а также белыми китами Пломбиром и Снежкой в тематической программе ко Дню влюбленных (14 февраля, 18:00, Харьковский дельфинарий Немо, ул. Сумская, 35, стоимость билетов – 400 гривен, подробности по ссылке).

Концерт Valentine’s Day — выступление солистки Харьковской национальной оперы, лауреатки международных конкурсов Юлии Антоновой в сопровождении фортепиано. В концерте будут исполнять как классические, так и современные произведения — лирические песни и романтические арии (14 февраля, 18:00, EVOhub, ул. Коцарская, 24, стоимость билетов от 170 гривен, подробности по ссылке).

Stand Up My Valentines — это стендап, посвященный Дню влюбленных, на котором зрители смогут от души посмеяться над качественной комедией. Стендаперы из Харькова Денис Морозов и Александр Селин расскажут свои лучшие шутки об отношениях. (14 февраля, 17:00, Нехай Так BAR, проспект Науки, 50, стоимость билетов – 150 гривен, подробности по ссылке).

Также предлагаем идеи для свиданий на 14 февраля в Киеве.

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