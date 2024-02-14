Куди піти в Харкові на 14 лютого — добірка романтичних місць для побачення

Ми впевнені: постійні повітряні тривоги та тяжка безпекова ситуація Харкова не здатні зламати незламний дух і жагу до життя у мешканців цього чудового міста. Тому здогадуємось, що харків’яни також планують святкувати День святого Валентина, попри всі негаразди.

А якщо ти ще досі не обрав(-ла) місце для романтичного побачення, в пригоді стане наша підбірка місць, куди піти в Харкові на 14 лютого.

Куди піти в Харкові на 14 лютого: підбірка цікавих місць

Моновистава Веселка на Салтівці — спектакль в жанрі музичної сюрреалістичної трагікомедії. В основі сюжету лежить автобіографічна історія Артема Вусика, який народився на Салтівці й прожив там свої перші 17 років. Усі ролі Артем виконує сам — в деяких сценах він одночасно грає самого себе, а інколи перетворюється ще у трьох персонажів (14 лютого, 19:00, театр Нафта, вул. Іванівська, 1, вартість квитків — 400 гривень, подробиці за посиланням).

Романтичне шоу в Дельфінарії Немо — всі охочі можуть ближче познайомитися з морським котиком Бобом, морським левом Алонсо, чорноморськими дельфінами-афалінами Вітою, Гешею, Златою і Луною, а також білими китами Пломбіром і Снєжкою в тематичній програмі до Дня закоханих (14 лютого, 18:00, Харківський дельфінарій Немо, вул. Сумська, 35, вартість квитків — 400 гривень, подробиці за посиланням).

Концерт Valentine’s Day — виступ солістки Харківської національної опери, лауреатки міжнародних конкурсів Юлії Антонової у супроводі фортепіано. На концерті виконуватимуть як класичні, так і сучасні твори – ліричні пісні та романтичні арії (14 лютого, 18:00, EVOhub, вул. Коцарська, 24, вартість квитків від 170 гривень, подробиці за посиланням).

Stand Up My Valentines — це стендап, присвячений Дню закоханих, на якому глядачі матимуть змогу від душі посміятися з якісної комедії. Стендапери з Харкова Денис Морозов та Олександр Селін розкажуть свої найкращі жарти про стосунки (14 лютого, 17:00, Нехай Так BAR, проспект Науки, 50, вартість квитків — 150 гривень, подробиці за посиланням).

Також пропонуємо ідеї для побачень на 14 лютого у Києві.

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