Летний Николай Чудотворец: что это за праздник и как его отмечают в Украине

Праздник Николая не только зимой, но и весной! Да-да, это день летнего Николая или праздник летнего Николая Чудотворца. В нашем материале рассказываем, что это за праздник, как его отмечают в Украине и мире, и какова его суть.

Летний Николай Чудотворец: дата, история и традиции праздника

День летнего Николая Чудотворца почитается верующими как память о перенесении мощей святого Николая Чудотворца в Бар из Миры Ликийской. Это произошло в 1087 году.

Святой Николай Чудотворец умер в 345 году и был похоронен в Соборном храме города Мира, в Ликии. Теперь это территория Турции. После смерти тело Николая Чудотворца начало выделять мир — масло, обладающее целебными свойствами.

Когда на город начали нападать мусульмане, мощи святого решили перевезти в Бар. Во время дороги происходили разные чудеса, связанные с мощами — люди, которые попадались на пути, исцелялись. С тех пор праздник Николая отмечается верующими дважды в год — зимой и весной.

В украинский церковный календарь этот праздник попал в 11 веке. Праздник отмечается 9 мая (по новому стилю) или 22 мая (по старому стилю), несмотря на то, что называется “летним” Николаем.

По древним украинским традициям, в этот день начинали выводить лошадей на пастбище. Священники молились в деревнях, кропили святой водой коней. Начинали стричь овец и высевать гречку.

Летний Николай Чудотворец: что нельзя делать

В день летнего Николая Чудотворца не желательно стричь ногти и волосы, заниматься рукоделием. Осторожно обращайся с острыми и опасными предметами. Ни в коем случае на праздник нельзя отказывать в помощи бедным и нуждающимся. До праздника нужно раздать все долги.

Также не стоит лениться и бездельничать в этот день.

Для осуществления мечтаний и желаний сегодня нужно молиться Николаю Чудотворцу. Также можно просить о защите, здоровье и мире, об избавлении от врагов и молиться о безопасном пути, если собираешься куда-то ехать.

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