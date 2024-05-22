Літній Микола Чудотворець: що це за свято і як його відзначають в Україні

Свято Миколая не лише взимку, а й навесні! Так-так, це день літнього Миколи чи свято літнього Миколи Чудотворця. У нашому матеріалі розповідаємо, що це за свято, як його відзначають в Україні та світі та в чому його сенс.

Літній Микола Чудотворець: дата, історія та традиції свята

День літнього Миколи Чудотворця вшановується вірянами, як згадка про перенесення мощей святого Миколи Чудотворця до Бара з Мири Лікійської. Це відбулося у 1087 році.

Святий Микола Чудотворець помер у 345 році, і був похований у Соборному храмі міста Мира, у Лікії. Тепер це територія Туреччини. Після смерті тіло Миколи Чудотворця почало виділяти мир — олію, яка мала цілющі властивості.

Коли на місто почали нападати мусульмани, мощі святого вирішили перевезти до Бара. Під час дороги відбувалися різні дива, пов’язані з мощами — люди, які траплялися на шляху, зцілювалися. Відтоді свято вшанування Миколая відзначається вірянами двічі на рік — взимку та навесні.

До українського церковного календаря це свято потрапило в 11 столітті. Свято відзначається 9 травня (за новим стилем) чи 22 травня (за старим стилем) попри те, що називається “літнім” Миколаєм.

За давніми українськими традиціями, в цей день починали виводити коней на пашу. Священики молилися у селах, кропили святою водою коней. Починали стригти овець та висівати гречку.

Літній Микола Чудотворець: що не можна робити

У день літнього Миколая Чудотворця не бажано стригти нігті та волосся, займатися рукоділлям. Обережно поводься з гострими та небезпечними предметами. У жодному разі на свято не можна відмовляти у допомозі бідним та нужденним. До свята потрібно було роздати всі борги.

Також не варто лінуватися і байдикувати у цей день.

Для здійснення мрій та бажань сьогодні потрібно молитися до Миколи Чудотворця. Також можна просити про захист, здоров’я і мир, про позбавлення від ворогів та молитися про безпечну дорогу, якщо збираєшся кудись їхати.

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