Праздник Маланки в Украине: история, традиции и при чем здесь коза

Украинские традиции — яркие и громкие. Среди главных рождественско-новогодних праздников есть и Маланка. Что это за праздник и какова его история и традиции? Читай в нашем материале подробно о Маланке 2024.

Маланка 2025: история праздника

Маланкой называют украинский народный и церковный праздник. Здесь объединены старинные дохристианские и христианские обряды. По церковному календарю это день преподобной Мелании.

Издавна Маланку отмечают 31 декабря (христиане западного обряда) или 13 января (христиане восточного обряда). Этот праздник также называют Щедрым вечером или Васильевым вечером.

По традиции Маланка-Вода приходит вместе с Василием-Луной на Щедрый вечер известить хозяев о праздниках и в гости, которые в народе зовут гостинами Маланки.

Церковные предания рассказывают о супругах Мелании и Апиниане. Молодые раздавали свое имущество для помощи нуждающимся. Супруги имели двоих детей и жили на Елеонской горе. Во время третьих родов у Мелании умер сын, поэтому перед родами часто молятся Мелании, чтобы они были легкими.

Украинские пересказы говорят, что в этот день разыгрывалась шуточная свадьба Маланки и Василия, ведь дальше наступал день памяти Василия Кесарийского, который был первым праздником нового года. А свадьба символизировала встречу старого и нового года.

Маланка 2025: традиции праздника в Украине

Лучше всего традиции празднования сохранились на Галичине, Буковине и Подолье. Там проходят большие и яркие действа. Водят козу, щедруют и разыгрывают спектакль свадьбы Маланки и Василия.

Козу делают из деревянной палки, один конец раскалывают на рога и украшают деревянными ложками, что означает уши. С другой стороны цепляют хвост, затем выворачивают кожух и одевают козу.

Утром в день праздника готовят кутью, а затем становятся к приготовлению на праздничный стол кровянки, кнышей, пирогов, блинов и вареников. Также пекут специальный хлеб Маланка и Василий.

В некоторых регионах Украины празднование Маланки заканчивается купанием в реке. Традиционно парни переодеваются в разные костюмы, кто-то из них должен быть Маланкой.

По традиции обходы маланкарей происходят после заката, когда правит нечистая сила. Девушки оббегают соседей, чтобы пощедровать, а парни в костюмах водят козу и развлекают людей.

После щедрований и козы все идут жечь дидух, а утром на следующий день посевают дома.

