Свято Маланки в Україні: історія, традиції та до чого тут коза

Українські традиції — яскраві й гучні. Серед головних різдвяно-новорічних свят є Маланка. Що це за свято та яка його історія і традиції? Читай у нашому матеріалі детально про Маланку 2025.

Маланка 2025: історія свята

Маланкою називають українське народне і церковне свято. Тут поєднані старовинні дохристиянські й християнські обряди. За церковним календарем відзначають день преподобної Меланії.

Віддавна Маланку відзначають 31 грудня (християни західного обряду) або 13 січня (християни східного обряду). Це свято також називають Щедрим вечором або Василевим вечором.

За традицією Маланка-Вода приходить разом із Василем-Місяцем на Щедрий вечір сповістити господарів про свята та справити гостини, які в народі звуть гостинами Маланки.

Церковні перекази розповідають про подружжя Меланії та Апініана. Молоді роздавали своє майно для допомоги нужденним. Подружжя мало двох дітей і жило на Єлеонській горі. Під час третіх пологів у Меланії помер син, тому перед пологами часто моляться до Меланії, щоб вони були легкими.

Українські перекази кажуть, що в цей день розігрувалось жартівливе весілля Маланки й Василя, адже далі наступав день пам’яті Василя Кесарійського, що було першим святом нового року. А весілля символізувало зустріч старого і нового років.

Маланка 2025: традиції свята в Україні

Найкраще традиції святкування збереглися на Галичині, Буковині та Поділлі. Там проходять великі і яскраві дійства. Водять козу, щедрують та розігрують виставу весілля Маланки й Василя.

Козу роблять із дерев’яної палиці, один кінець розколюють на роги і прикрашають їх дерев’яними ложками, що означає вуха. З іншого боку чіпляють хвіст, а потім вивертають кожух і вдягають козу.

Зранку в день свята готують кутю, а потім стають до приготування на святковий стіл кров’янки, книшів, пирогів, млинців та вареників. Також печуть спеціальний хліб Маланка та Василь.

У деяких регіонах України святкування Маланки закінчується купанням у ріці. Традиційно хлопці та чоловіки перевдягаються в різні костюми, хтось із них має бути Маланкою.

За традицією, обходи маланкарів відбуваються після заходу сонця, коли править нечиста сила. Дівчата оббігають сусідів, щоб защедрувати, а хлопці в костюмах водять козу і розважають людей.

Після щедрувань і кози всі йдуть палити дідуха, а вранці наступного дня посівають хати.

