Стиль життя Свята

Свято Маланки в Україні: історія, традиції та до чого тут коза

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 04 Грудня 2025, 15:30 3 хв.
маланка
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь