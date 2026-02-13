Масленица 2026 на ВДНХ: дата и программа празднования

После затяжной и холодной зимы киевляне готовятся к большому весеннему празднику — Масленице. Уже 21-22 февраля на ВДНХ состоится масштабное празднование Масленицы. В этом году событие выходит за пределы обычного гуляния, превращаясь в важную образовательную платформу для популяризации настоящих украинских обрядов.

Масленица 2026 на ВДНХ: как будут праздновать день в Киеве

В программе запланировано воспроизведение традиционных масличных ритуалов: вязание колодки, исполнение веснушек и рощиц, а также символическое призвание весны.

Особой частью программы станет давний обычай колодки. По традиции, холостым мужчинам в шутку будут цеплять к ноге колодку, которая служит хорошим напоминанием о важности семейных ценностей.

Кульминационным моментом празднования 22 февраля станет сожжение соломенного чучела, что символизирует окончательное прощание с холодами и обновление природы.

Читать по теме ТВ-блинчики. Наши ведущие поделились своими любимыми рецептами на Масленицу Своими фирменными и любимыми рецептами блинов поделились телеведущие

Для тех, кто стремится не только к развлечениям, но и к новым знаниям, в пространстве book.ua space будет работать лекторий от проекта Истоки. Известные исследовательницы помогут разобраться в смыслах праздника:

Дарья Анцибор, фольклористка, проведет лекцию Что такое Масленица, где развенчает мифы и расскажет о настоящих корнях праздника.

Елена Брайченко, исследовательница гастрономии, поделится секретами традиционного меню, объясняя, какие блюда и почему были обязательными в этот период.

Обрядовую часть молодежи, которая не успела жениться до начала поста, возглавит Богдана Онопчук — бандуристка и участница группы Божедарь». Вместе с ней гости смогут принять участие в вождении и почувствовать живой ритм аутентичной песни.

Территория ВДНХ на эти выходные превратится в колоритное этнопространство. Декорации из соломы, яркие ленты и тематические фотозоны создадут идеальный фон для памятных фотографий. Что касается угощений, то на фудкортах будет властвовать украинская кухня.

Вместо привычных блинов акцент будет сделан на традиционных налистниках и варениках с самыми разными начинками, что исторически более характерны для украинской Масленицы.

Масленица на ВДНХ — это возможность не просто развлечься, а почувствовать тепло сообщества и тягость наших традиций.

Фото: ВДНХ.

Раньше мы писали, когда начинается и заканчивается Масленица 2026 — читай в материале, в которые дать приходится этот праздник.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!