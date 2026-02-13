Масниця 2026 на ВДНГ: дата та програма святкування

Після затяжної та холодної зими кияни готуються до великого весняного свята — Масниці. Вже 21–22 лютого на ВДНГ відбудеться масштабнесвяткування Масниці. Цьогоріч подія виходить за межі звичайного гуляння, перетворюючись на важливу освітню платформу для популяризації справжніх українських обрядів.

Масниця 2026 на ВДНГ: як святкуватимуть день у Києві

У програмі заплановано відтворення традиційних масничних ритуалів: в’язання колодки, виконання веснянок та гаївок, а також символічне закликання весни.

Особливою частиною програми стане давній звичай колодкування. За традицією, неодруженим чоловікам жартома чіплятимуть до ноги колодку, яка слугує добрим нагадуванням про важливість родинних цінностей.

Кульмінаційним моментом святкування 22 лютого стане спалення солом’яного опудала, що символізує остаточне прощання з холодами та оновлення природи.

Для тих, хто прагне не лише розваг, а й нових знань, у просторі book.ua space працюватиме лекторій від проєкту Витоки. Відомі дослідниці допоможуть розібратися в сенсах свята:

Дар’я Анцибор, фольклористка, проведе лекцію Що таке Масниця, де розвінчає міфи та розповість про справжнє коріння свята.

Олена Брайченко, дослідниця гастрономії, поділиться секретами традиційного меню, пояснюючи, які страви та чому були обов’язковими в цей період.

Обрядову частину для молоді, яка не встигла одружитися до початку посту, очолить Богдана Онопчук — бандуристка та учасниця гурту Божедар». Разом із нею гості зможуть взяти участь у водінні колодки та відчути живий ритм автентичної пісні.

Територія ВДНГ на ці вихідні перетвориться на колоритний етнопростір. Декорації з соломи, яскраві стрічки та тематичні фотозони створять ідеальний фон для пам’ятних світлин. Щодо частувань, то на фудкортах пануватиме українська кухня.

Замість звичних млинців акцент буде зроблено на традиційних налисниках та варениках із найрізноманітнішими начинками, що історично є більш характерними для української Масниці.

Масниця на ВДНГ — це можливість не просто розважитися, а відчути тепло спільноти та тяглість наших традицій.

Фото: ВДНГ.

