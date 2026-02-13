Стиль життя Свята

Масниця 2026 на ВДНГ: дата та програма святкування

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 13 Лютого 2026, 18:00 2 хв.
масляна вднг 2026

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь