В сложные времена нам, кажется, совсем не до праздников. Речь не идет о веселье даже во время привычных семейных или религиозных дней, которые раньше имели большое значение для украинских семей. А может, именно необычные причины смогут несколько разбавить твою рутину? День счастья — удачный выбор!

Что известно о Международном дне счастья и когда его отмечают в Украине, рассказываем дальше в материале.

Международный день счастья 2026

28 июня 2012 года ООН начало празднование Международного дня счастья. С 2013 года праздник ежегодно отмечается 20 марта.

Интересно, что инициатива празднования такого дня пошла от Королевства Бутан, расположенного в Юго-Восточной Азии между Китаем и Индией.

Известно, что в ходе 118 пленарного заседания ООН резолюцией 66/281 признала, что счастье является общечеловеческой ценностью, положительно влияющей на экономическое развитие человечества, искоренение бедности, устойчивое развитие.

Именно поэтому 20 марта во всем мире, и в Украине, в частности, принято праздновать Международный день счастья.

Праздник довольно молодой, поэтому выдающихся традиций пока не сформировал. Однако в этот день часто проводятся тематические тренинги и лекции. И, конечно, в этот день нужно искать счастья даже в мелочах!

С днем ​​счастья — поздравление в прозе

Поздравляю с Международным днем ​​счастья! Желаю откровенно, чтобы счастье всегда ходило с тобой под руку, наступало на пятки и прыгало на голову! И пусть все мы скоро услышим то единое общее счастливое известие!

***

Пусть счастье будет не только сегодня, но и каждый день! Воплощай его в своих поступках, словах и мыслях, чтобы распространять счастье как можно дальше!

***

Желаю тебе находить счастье в мелочах, ценить каждый миг и всегда иметь рядом близких людей, делающих твою жизнь ярче. Пусть в сердце твоем всегда живет надежда, а каждый день приносит новые возможности для счастья.

С Днем счастья: поздравления в картинках

Международный день счастья 2026 — история праздника и поздравления

Раньше мы предлагали тебе варианты патриотических поздравлений с днем ​​рождения: ищи по ссылке.

