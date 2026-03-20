Весеннее равноденствие 20 марта 2026 года — приметы и чего нельзя делать в этот день

День весеннего равноденствия — это дата, когда день и ночь длятся примерно одинаково, в 2025 году он наступит 20 марта. Солнце с этого момента начнет дольше задерживаться на небе, а значит, придет астрономическая весна.

Весеннее равноденствие — что это такое

Равноденствие — это момент, когда день и ночь уравновешивают друг друга. Такое происходит всего дважды в год: весной и осенью.

Причина этого астрономического явления в том, что Земля вращается вокруг Солнца под наклоном и лишь дважды в год солнечные лучи падают на экватор строго перпендикулярно.

Весной — в марте — Солнце пересекает небесный экватор, двигаясь с юга на север. В Северном полушарии в это время наступает астрономическая весна — дни становятся длиннее, а ночи короче. В Южном полушарии, напротив, начинается осень — ночи удлиняются, а дни укорачиваются.

Осенью — в сентябре — происходит обратное: Солнце снова оказывается над экватором, но движется уже с севера на юг, меняя сезоны местами.

Таким образом, равноденствие — это своеобразная точка баланса между светом и тьмой, после которой одно из них начинает преобладать в каждом полушарии.

Весеннее равноденствие 2026 — когда наступает

У этого дня привычка незначительно двигаться по датам, с 19 по 21 марта — а все потому, что наш календарный год составляет не ровно 365 дней, а чуть больше — около 365,24 дня. Поэтому ежегодно равноденствие немного сдвигается вперед, примерно на 6 часов.

Чтобы этот сдвиг не накапливался, раз в четыре года добавляют високосный день — 29 февраля. Это помогает подстроить календарь под астрономические циклы.

Точное время вычисляют по Гринвичу (UTC), а затем перечисляют для других часовых поясов.

В Лондоне весеннее равноденствие 2026 г. наступит в 09:01, а в Киеве, учитывая разницу во времени +2 часа, оно придется на 11:01.

Интересно, что в странах, использующих персидский календарь, Новый год наступает именно в этот день. Этот праздник отмечают в Иране, Афганистане, Казахстане, Кыргызстане и Узбекистане.

Иранские и тюркские народы называют его Наврузом — это праздник прихода весны. Этот день считался особенным и даже имел религиозное значение, так как символизировал начало новой жизни после зимы.

Приметы на День весеннего равноденствия

Любой день, который начинает новый цикл, издавна считали магическим, программирующим жизнь вперед. Вот несколько примет, передающих эти древние традиционные представления:

если в день весеннего равноденствия прилетают птицы, жди богатого урожая зерновых;

конфликты, возникшие в этот день, могут привести к разрыву отношений;

загаданные желания и намеченные планы в этот день получают особую силу для осуществления;

чтобы привлечь достаток, нужно устроить хорошую уборку, избавиться от ненужного, ведь разбросанный мусор символизировал бедность;

в этот день нельзя пересаживать цветы — могут погибнуть;

нельзя долго лежать в постели — с леностью теряется весенняя энергия;

нехватка свежего воздуха и солнечного света в доме отпугивает удачу.

Поинтересуйся также материалом: когда Пасха 2026.

