Весняне рівнодення 20 березня 2026 року — прикмети та чого не можна робити в цей день

День весняного рівнодення — це день, коли день і ніч тривають приблизно однаково, 2026 року він настане 20 березня. Сонце з цього моменту почне довше затримуватись на небі, а отже, прийде астрономічна весна.
Все, що ти хочеш знати про день весняного рівнодення, його традиції та прикмети — у нашому матеріалі.
Весняне рівнодення — що це таке
Рівнодення — це момент, коли день і ніч врівноважують одне одного. Таке відбувається усього двічі на рік: навесні та восени.
Причина ж цього астрономічного явища в тому, що Земля обертається навколо Сонця під нахилом і лише двічі на рік сонячні промені падають на екватор строго перпендикулярно.
Весною — у березні — Сонце перетинає небесний екватор, рухаючись з півдня на північ. У Північній півкулі в цей час настає астрономічна весна — дні стають довшими, а ночі коротшими. У Південній півкулі, навпаки, починається осінь — ночі подовжуються, а дні коротшають.
Восени — у вересні — відбувається зворотне: Сонце знову опиняється над екватором, але рухається вже з півночі на південь, міняючи сезони місцями.
Таким чином, рівнодення — це своєрідна точка балансу між світлом і темрявою, після якої одне з них починає переважати у кожній півкулі.
Весняне рівнодення 2026 — коли наступає
Цей день має звичку незначно рухатися по датах, з 19 по 21 березня — а все тому, що наш календарний рік складає не рівно 365 днів, а трохи більше — близько 365,24 дня. Через це щороку рівнодення трохи зрушується вперед, приблизно на 6 годин.
Щоб це зрушення не накопичувалося, раз на чотири роки додають високосний день — 29 лютого. Це допомагає підстроїти календар під астрономічні цикли.
Точний час обчислюють за Гринвічем (UTC), а потім перераховують для інших часових поясів.
У Лондоні весняне рівнодення 2026 настане о 09:01, а у Києві, враховуючи різницю у часі +2 години, воно відбудеться об 11:01.
Цікаво, що у країнах, які використовують перський календар, Новий рік настає саме в цей день. Це свято відзначають в Ірані, Афганістані, Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.
Іранські та тюркські народи називають його Наврузом — це свято приходу весни. Раніше цей день вважався особливим і навіть мав релігійне значення, адже символізував початок нового життя після зими.
Прикмети на День весняного рівнодення
Будь-який день, що розпочинає новий цикл, здавна вважали магічним, таким, що програмує життя наперед. От кілька прикмет, які передають ці стародавні традиційні уявлення:
- якщо у день весняного рівнодення прилітають птахи, чекай на багатий урожай зернових;
- конфлікти, що виникли цього дня, можуть призвести до розриву стосунків.
загадані бажання та намічені плани цього дня отримують особливу силу для здійснення;
- щоб залучити достаток, треба влаштувати хороше прибирання, позбавитися непотрібного, адже розкидане сміття символізувало бідність;
- цього дня не можна пересаджувати квіти — можуть загинути;
- не можна довго лежати у ліжку — з лінощами втрачається весняна енергія;
- нестача свіжого повітря та сонячного світла в домі відлякує удачу.
