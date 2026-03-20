Весняне рівнодення 20 березня 2026 року — прикмети та чого не можна робити в цей день

День весняного рівнодення — це день, коли день і ніч тривають приблизно однаково, 2026 року він настане 20 березня. Сонце з цього моменту почне довше затримуватись на небі, а отже, прийде астрономічна весна.

Весняне рівнодення — що це таке

Рівнодення — це момент, коли день і ніч врівноважують одне одного. Таке відбувається усього двічі на рік: навесні та восени.

Причина ж цього астрономічного явища в тому, що Земля обертається навколо Сонця під нахилом і лише двічі на рік сонячні промені падають на екватор строго перпендикулярно.

Весною — у березні — Сонце перетинає небесний екватор, рухаючись з півдня на північ. У Північній півкулі в цей час настає астрономічна весна — дні стають довшими, а ночі коротшими. У Південній півкулі, навпаки, починається осінь — ночі подовжуються, а дні коротшають.

Восени — у вересні — відбувається зворотне: Сонце знову опиняється над екватором, але рухається вже з півночі на південь, міняючи сезони місцями.

Таким чином, рівнодення — це своєрідна точка балансу між світлом і темрявою, після якої одне з них починає переважати у кожній півкулі.

Весняне рівнодення 2026 — коли наступає

Цей день має звичку незначно рухатися по датах, з 19 по 21 березня — а все тому, що наш календарний рік складає не рівно 365 днів, а трохи більше — близько 365,24 дня. Через це щороку рівнодення трохи зрушується вперед, приблизно на 6 годин.

Щоб це зрушення не накопичувалося, раз на чотири роки додають високосний день — 29 лютого. Це допомагає підстроїти календар під астрономічні цикли.

Точний час обчислюють за Гринвічем (UTC), а потім перераховують для інших часових поясів.

У Лондоні весняне рівнодення 2026 настане о 09:01, а у Києві, враховуючи різницю у часі +2 години, воно відбудеться об 11:01.

Цікаво, що у країнах, які використовують перський календар, Новий рік настає саме в цей день. Це свято відзначають в Ірані, Афганістані, Казахстані, Киргизстані та Узбекистані.

Іранські та тюркські народи називають його Наврузом — це свято приходу весни. Раніше цей день вважався особливим і навіть мав релігійне значення, адже символізував початок нового життя після зими.

Прикмети на День весняного рівнодення

Будь-який день, що розпочинає новий цикл, здавна вважали магічним, таким, що програмує життя наперед. От кілька прикмет, які передають ці стародавні традиційні уявлення:

якщо у день весняного рівнодення прилітають птахи, чекай на багатий урожай зернових;

конфлікти, що виникли цього дня, можуть призвести до розриву стосунків.

загадані бажання та намічені плани цього дня отримують особливу силу для здійснення;

загадані бажання та намічені плани цього дня отримують особливу силу для здійснення; щоб залучити достаток, треба влаштувати хороше прибирання, позбавитися непотрібного, адже розкидане сміття символізувало бідність;

цього дня не можна пересаджувати квіти — можуть загинути;

не можна довго лежати у ліжку — з лінощами втрачається весняна енергія;

нестача свіжого повітря та сонячного світла в домі відлякує удачу.

Поцікався також матеріалом: коли Великдень 2026.

