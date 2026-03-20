Міжнародний день щастя 2026 — історія свята та привітання

У складні часи нам, здається, геть не до свят. Не йдеться про веселощі навіть під час звичних сімейних чи релігійних днів, які раніше мали велике значення для українських родин. Та може саме незвичні причини зможуть дещо розбавити твою рутину? День щастя — вдалий вибір!

Що відомо про Міжнародний день щастя та коли його відзначають в Україні, розповідаємо далі у матеріалі.

Міжнародний день щастя 2026

28 червня 2012 року ООН започаткувало святкування Міжнародного дня щастя. З 2013 року свято щорічно відзначається 20 березня.

Цікаво, що ініціатива святкування такого дня пішла від Королівства Бутан, що розташоване у Південно-Східній Азії між Китаєм та Індією.

Відомо, що під час 118 пленарного засідання ООН резолюцією 66/281 визнала, що щастя є загальнолюдською цінністю, яка позитивно впливає на економічний розвиток людства, викоріненню бідності, сталому розвитку.

Саме тому 20 березня у всьому світі, і в Україні зокрема, заведено святкувати Міжнародний день щастя.

Свято є доволі молодим, тож визначних традицій поки не сформувало. Однак у цей день часто проводять тематичні тренінги та лекції. І, звісно, у цей день треба шукати щастя навіть у дрібницях!

З днем щастя — вітання у прозі

Вітаю з Міжнародним днем щастя! Бажаю щиро, щоб щастя завжди ходило з тобою під руку, наступало на пʼяти та стрибало на голову! І нехай всі ми скоро почуємо ту єдину спільну щасливу звістку!

***

Нехай щастя буде не лише сьогодні, а й кожного дня! Втілюй його у своїх вчинках, словах та думках, аби поширювати щастя якнайдалі!

***

Бажаю тобі знаходити щастя в дрібницях, цінувати кожну мить і завжди мати поруч близьких людей, які роблять твоє життя яскравішим. Нехай у твоєму серці завжди живе надія, а кожен день приносить нові можливості для щастя.

З Днем щастя: привітання у картинках

Раніше ми пропонували тобі варіанти патріотичних привітань з днем народження: шукай за посиланням.

