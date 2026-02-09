Международный день стоматолога 2026: когда отмечаем и кого поздравлять

9 февраля в Украине отмечают День стоматолога — профессиональный праздник людей, которые возвращают нам здоровую улыбку.

Это прекрасный повод поблагодарить врачей-стоматологов, ортодонтов, хирургов, техников — всех, кто работает в сфере стоматологии.

Больше о празднике и его истории — читай в нашем материале.

Международный День стоматолога 2026

Дата празднования напрямую связана с почитанием христианской святой — Аполлонии, покровительницы зубных врачей.

По легенде, в третьем веке она подверглась жестоким пыткам, во время которых ей вырвали зубы. Именно поэтому её образ стал символом терпения и помощи при зубной боли.

Со временем во многих странах 9 февраля начали отмечать Международный день стоматолога, и Украина также поддерживает эту традицию.

День стоматолога в Украине отмечают с 1993 года — именно тогда профессиональный праздник был официально признан в медицинском сообществе и установлена его дата — 9 февраля, как и во всём мире.

День стоматолога 2026: как работают стоматологи во время войны

Современная стоматология — это не только о пломбах или отбеливании. Это о здоровье всего организма, ведь, как доказано учёными, состояние полости рта влияет на сердце, пищеварение и иммунитет.

Ныне врачи являются знатоками высоких технологий: они работают с микроскопами, 3D-сканерами, имплантами и цифровыми протезами.

Особое значение профессия приобрела сейчас, во время полномасштабной войны. Украинские стоматологи лечат не только гражданских, но и военных.

Они работают в прифронтовых городах, выезжают с мобильными кабинетами, помогают бойцам после ранений лица и челюстей, проводят сложные реконструктивные операции.

Часто — бесплатно или на волонтёрских началах. Возвращают военным здоровье, восстанавливают уверенность в себе.

Так что 9 февраля стоит поздравить своего стоматолога тёплыми словами. Ведь за каждой здоровой улыбкой стоят чьи-то знания и забота. И сегодня — именно тот день, чтобы сказать искреннее “спасибо”.

