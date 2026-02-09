Міжнародний день стоматолога 2026: коли святкування та кого вітати

9 лютого в Україні відзначають День стоматолога — професійне свято людей, які повертають нам здорову усмішку.
Це чудова нагода подякувати лікарям-стоматологам, ортодонтам, хірургам, технікам — усім, хто працює у сфері стоматології.
Міжнародний День стоматолога 2026
Дата святкування напряму пов’язана з вшануванням християнської святої — Аполлонії, покровительки зубних лікарів.
За легендою, у третьому столітті вона зазнала жорстоких тортур, під час яких їй вирвали зуби. Саме тому її образ став символом терпіння і допомоги при зубному болю.
З часом у багатьох країнах 9 лютого почали відзначати Міжнародний день стоматолога, і Україна також підтримує цю традицію.
День стоматолога в Україні відзначають із 1993 року — саме тоді професійне свято було офіційно визнане в медичній спільноті і встановлена його дата — 9 лютого, як і в усьому світі.
День стоматолога 2026: як працюють стоматологи під час війни
Сучасна стоматологія — це не лише про пломби чи відбілювання. Це про здоров’я всього організму, адже, як доведено вченими, стан ротової порожнини впливає на серце, травлення та імунітет.
Нині лікарі є знавцями високих технологій: вони працюють із мікроскопами, 3D-сканерами, імплантами та цифровими протезами.
Особливого значення професія набула нині, під час повномасштабної війни. Українські стоматологи лікують не лише цивільних, а й військових.
Вони працюють у прифронтових містах, виїжджають із мобільними кабінетами, допомагають бійцям після поранень обличчя та щелеп, проводять складні реконструктивні операції.
Часто — безкоштовно або на волонтерських засадах. Повертають військовим здоров’я, відновлюють впевненість в собі.
Тож 9 лютого варто привітати свого стоматолога теплими словами. Адже за кожною здоровою усмішкою стоїть чиїсь знання й турбота. І сьогодні — саме той день, щоб сказати щире “дякую”.
