Пепельная среда 2024: что за день и что нельзя делать

Верующие всех конфессий ждут одного из самых больших праздников — Пасхи. Но перед тем, как поздравить христианский мир с воскресением Иисуса, верующие западного и восточного обряда придерживаются Великого поста.

У верующих западной традиции Великий пост начинается за 46 дней до Пасхи, в пепельную среду. Что такое пепельная среда и что нельзя делать в этот день — рассказываем дальше.

Пепельная среда 2024

Пепельная среда — первый день Великого поста у верующих западного обряда. В 2024 году она припадает на 14 февраля, а Великий пост закончится 28 марта.

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Название пепельной среды связано с традицией: во время Святой Мессы священник посыпает головы людей пеплом.

Считается, что посыпание головы пеплом — знак покаяния. Ведь пепел является символом очищения и воскрешения.

Пепел берут из сожженных ветвей пальм или ивы, которые освятили в церкви в прошлом году на Вербное воскресенье. Этим пеплом священники рисуют крест на лбу верующих или посыпают им головы христиан.

Что нельзя делать в Пепельную среду

В первый день Великого поста верующие западного обряда отказываются от мяса, употребляют продукты всего один раз в день.

Вместе с тем, христианам западного обряда разрешается употреблять молочные продукты и яйца.

В этот день верующие молятся и делают добрые дела, подают милостыню.

А когда в этом году празднуют Пасху верующие восточного обряда и какие праздники еще стоит не забыть, мы писали в другом материале.

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