Попільна середа 2024: що за день та чого не можна робити

Віряни усіх конфесій чекають на одне із найбільших свят — Великдень. Та перед тим, як вітати християнський світ із воскресінням Ісуса, віряни західного та східного обряду дотримуються Великого посту.

У вірян західної традиції Великий піст починається за 46 днів до Великодня, у попільну середу. Що таке попільна середа та чого не можна робити у цей день — розповідаємо далі.

Попільна середа 2024

Попільна середа — перший день Великого посту у вірян західного обряду. У 2024 році вона припадає на 14 лютого, а Великий піст закінчиться 28 березня.

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Назва попільної середи пов’язана з традицією: під час Святої Меси священник посипає голови людей попелом.

Вважається, що посипання голови попелом — це знак покаяння. Адже попіл є символом очищення і воскресіння.

Попіл беруть зі спалених гілок пальм чи верби, які освятили у церкві минулого року на Вербну неділю. Цим попелом священники малюють хрест на лобі вірян, або посипають ним голови християн.

Що не можна робити у Попільну середу

У перший день Великого посту віряни західного обряду відмовляються від мʼяса, вживають продукти лише один раз за день.

Разом з тим, християнам західного обряду дозволяється вживати молочні продукти та яйця.

Цього дня віряни моляться та роблять добрі справи, подають милостиню.

А коли цього року святкують Великдень віряни східного обряду та про які свята ще варто не забути, ми писали в іншому матеріалі.

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