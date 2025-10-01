Подарок на День ангела: как выбрать маленькие радости для души

Праздновать именины или день ангела — давний обычай, который появился много столетий назад. Со временем эта традиция немного подзабылась, а ныне активно возрождается.

Как сделать подарок личным и эмоциональным? Мы решили подсказать тебе, что лучше всего дарить на день ангела и какие символические презенты выбрать.

Что подарить на день ангела: подарки со смыслом

Если тебя пригласили отпраздновать день ангела, и семья именинника воцерковлена, лучше выбрать символический подарок к празднику.

Например, можно подарить икону — ту, на которой изображён святой покровитель именинника. Замечательно, если эта икона будет в красивом окладе или в оригинальном исполнении.

Среди других традиционных и всегда актуальных подарков на день ангела — красивые подсвечники для домашней молитвы, графин или именная чашка для святой воды, ежедневный молитвослов в стильном переплёте, книги на православную тематику.

Для малышей можно выбрать раскраску и житие святого, в честь которого они крещены, детскую Библию — сегодня существует много замечательной православной литературы для детей.

Когда ребёнок подрастает, подарки становятся немного взрослее: например, новый детский крестик, молитвослов, православный кулон с ангелом или образок со святым покровителем.

Что подарить на день ангела: светские подарки

Если говорить о светских подарках, то они почти не отличаются от тех, что обычно выбирают на день рождения.

В зависимости от возраста и увлечений именинника, это могут быть настольные игры, спортивный инвентарь, одежда или стильные аксессуары.

Не помешает немного креатива в упаковке: например, коробка с воздушными шарами или с конфетти, которые вылетают при открывании, точно удивят именинника.

Ещё один вариант — пойти вместе в магазин или прошерстить маркетплейс и выбрать подарок вместе. Конечно, такой совет подходит для близких, и если вы не планируете сюрприз.

И детям, и взрослым особенно ценны подарки-мечты, так что на день ангела было бы хорошо осуществить какое-то желание: полетать в аэротрубе, оседлать коня, попасть за кулисы театра, поехать на рыбалку или попробовать свои силы на кулинарном мастер-классе.

Немного подумайте, вспомните или осторожно расспросите именинника — чего он (она) хочет. И вы точно угадаете настоящее желание, исполнение которого превратит день ангела в праздник.

