Подарунок на день ангела: як обрати маленькі радості для душі

Святкувати іменини або день ангела — давній звичай, що з’явився багато століть тому. З часом ця традиція трохи забулася, а нині активно відроджується.

Як зробити подарунок особистим і емоційним? Ми вирішили підказати тобі, що найкраще дарувати на день ангела і які символічні презенти обрати.

Що подарувати на день ангела: подарунки зі змістом

Якщо тебе запросили відсвяткувати день ангела, і родина іменинника воцерковлена, краще обрати символічний подарунок до свята.

Приміром, можна подарувати ікону — ту, на якій зображений її святий покровитель. Чудово. якщо ця ікона буде у гарному окладі або в оригінальному виконанні.

Серед інших традиційних, але завжди актуальних подарунків на день ангела — гарні підсвічники для домашньої молитви, графин чи іменна чашка для святої води, щоденний молитвослов у стильному переплеті, книги на православну тематику.

Для малюків можна обрати розмальовку та життєпис святого, на честь якого вони охрещені, дитячу Біблію — сьогодні існує багато чудової православної літератури для дітей.

Коли дитина підростає, подарунки стають трохи дорослішими: приміром, новий дитячий хрестик, молитвослов, православний кулон з ангелом чи образок зі святим покровителем.

Що подарувати на день ангела: світські подарунки

Якщо говорити про світські подарунки, то вони майже не відрізняються від ттих, що зазвичай обирають на день народження.

Залежно від віку та захоплень іменинника, це можуть бути настільні ігри, спортивний інвентар, одяг або стильні аксесуари.

Не завадить трохи креативу в упаковці: приміром, коробка з повітряними кулями чи з конфетті, що вилітають при відкриванні, точно здивують іменинника.

Ще один варіант — піти разом у магазин або прошерстити маркетплейс і обрати подарунок разом. Звісно, така порада годиться для рідних, і якщо ви не плануєте сюрприз.

І дітям, і дорослим особливо цінні подарунки-мрії, тож на день ангела було б добре здійснити якесь бажання: політати в аеротрубі, осідлати коня, потрапить за лаштунки театру, поїхати на риболовлю або спробувати свої сили на кулінарному майстер-класі.

Трохи подумайте, пригадайте, або обережно допитайтеся у іменинника — чого він (вона) хоче. І точно вгадаєте справжнє бажання, здійснення якого перетворить день ангела на справжнє свято.

