Не пустые слова, а частичка души: поздравление с днем рождения внучке

Бабушки и дедушки в жизни внуков и внучек играют большую роль. Именно эти люди дают необходимую любовь, поддержку и формируют теплые воспоминания. Как бабушке и дедушке поздравить внучку с днем рождения своими словами и в стихах, рассказываем дальше.

Поздравления с днем рождения внучки в прозе

Дорогая девочка, внучка! Поздравляем тебя с днем рождения и искренне желаем тебе смело идти в эту жизнь, не бояться перемен и всегда доверять себе и своему сердцу! Расти здоровой, умной и искренней! Пусть тебя обходят несогласия, а вокруг будут только верные люди!

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Внучка, поздравляем тебя с днем рождения! Будь вежливой и умной, хорошо учись и достигай всех поставленных целей! Пусть перед тобой открываются все двери, а проблемы не приходят к тебе и твоим родным!

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С днем рождения тебя поздравляем, дорогая внучка! Желаем тебе здоровья крепкого, жажды знаний и науки, достижений в любимом деле, крепкой дружбы и любви! Пусть каждый день твоей жизни приносит только позитив!

Читать по теме Поздравления с днем рождения своими словами: от сердца к сердцу Искренние и хорошие поздравления ко дню рождения своими словами читай в нашем материале.

Поздравления с днем рождения внучки в стихах

Внучка милая моя,

Желаю в этот день рождения,

Чтоб грусти не было и дня,

Чтоб были радость и веселье!

Пусть блеск в глазах твоих сияет,

Как будто яркая звезда,

И все, о чем душа мечтает,

Пускай сбывается всегда!

***

Поздравляю тебя, внучка,

Очень искренне и нежно.

Замечательные ручки

Держат свой букет небрежно…

Каждый день с тобою рядом,

без тебя — на небе тучка!

Родилась ты как награда.

Улыбнись скорее, внучка!

***

Любимое наше солнышко,

Беспечное наше чудо,

Пусть жизнь твоя будет полною

Тепла и счастливых дней!

Тебя поздравляем, внученька!

Пусть радостным будет смех!

Ты самая-самая лучшая!

Расти, хорошей, умней!

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