Не пустые слова, а частичка души: поздравление с днем рождения внучке

Бабушки и дедушки в жизни внуков и внучек играют большую роль. Именно эти люди дают необходимую любовь, поддержку и формируют теплые воспоминания. Как бабушке и дедушке поздравить внучку с днем рождения своими словами и в стихах, рассказываем дальше.
Дорогая девочка, внучка! Поздравляем тебя с днем рождения и искренне желаем тебе смело идти в эту жизнь, не бояться перемен и всегда доверять себе и своему сердцу! Расти здоровой, умной и искренней! Пусть тебя обходят несогласия, а вокруг будут только верные люди!
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Внучка, поздравляем тебя с днем рождения! Будь вежливой и умной, хорошо учись и достигай всех поставленных целей! Пусть перед тобой открываются все двери, а проблемы не приходят к тебе и твоим родным!
С днем рождения тебя поздравляем, дорогая внучка! Желаем тебе здоровья крепкого, жажды знаний и науки, достижений в любимом деле, крепкой дружбы и любви! Пусть каждый день твоей жизни приносит только позитив!
Внучка милая моя,
Желаю в этот день рождения,
Чтоб грусти не было и дня,
Чтоб были радость и веселье!
Пусть блеск в глазах твоих сияет,
Как будто яркая звезда,
И все, о чем душа мечтает,
Пускай сбывается всегда!
Поздравляю тебя, внучка,
Очень искренне и нежно.
Замечательные ручки
Держат свой букет небрежно…
Каждый день с тобою рядом,
без тебя — на небе тучка!
Родилась ты как награда.
Улыбнись скорее, внучка!
Любимое наше солнышко,
Беспечное наше чудо,
Пусть жизнь твоя будет полною
Тепла и счастливых дней!
Тебя поздравляем, внученька!
Пусть радостным будет смех!
Ты самая-самая лучшая!
Расти, хорошей, умней!
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