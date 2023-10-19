Не пусті слова, а частинка душі: привітання з днем народження онучці

Бабусі й дідусі у житті онуків та онучок відіграють велику роль. Саме ці люди дають необхідні любов, підтримку та формують теплі спогади. Як бабусі та дідусю привітати онуку з днем народження своїми словами та у віршах, розповідаємо далі.
Дорога дівчинко, онучко! Вітаємо тебе з днем народження і щиро бажаємо тобі сміливо йти у це життя, не боятися змін та завжди довіряти собі й своєму серцю! Рости здоровою, розумною та щирою людиною! Нехай тебе оминають незгоди, а навколо будуть лише вірні люди!
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Онучко, вітаємо тебе з днем народження! Будь чемною та розумною, гарно навчайся й досягай усіх поставлених цілей! Нехай перед тобою відчиняються всі двері, а проблеми не знаходять тебе й твоїх рідних!
З днем народження тебе вітаємо, дорога онучко! Бажаємо тобі здоровʼя міцного, спраглості до знань та науки, здобутків в улюбленій справі, міцної дружби та кохання! Нехай кожен день твого життя приносить лише позитив!
З Днем Народження, онука!
Життя — цікава й класна штука,
Даремно дні не витрачай,
Освіту гарну здобувай.
Бажаю радості, удачі,
Кохання щирого, віддачі.
Будь смілива і рішуча!
Життя чекає хай квітуче!
Онучко, моя люба,
Бажаю я добра,
Твоє маленьке серденько
Хай кожен день співа!
Здоров’ячка бажаю
Та успіхів тобі,
Хай мир і спокій будуть
У тебе на душі!
Бажаю найвищих вершин досягати,
На серці образи й печаль не тягати,
Усе, про що мрієш, в житті здобувати,
Щодня на щабель тобі вищий ставати!
Щомиті цікаве й нове відкривати,
Життя таємниці весь час пізнавати,
Тепло всім, онучко, своє дарувати,
Щасливою бути та не горювати!
Що подарувати дитині на один рік, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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