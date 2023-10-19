Не пусті слова, а частинка душі: привітання з днем народження онучці

Бабусі й дідусі у житті онуків та онучок відіграють велику роль. Саме ці люди дають необхідні любов, підтримку та формують теплі спогади. Як бабусі та дідусю привітати онуку з днем народження своїми словами та у віршах, розповідаємо далі.

Привітання з днем народження онуки у прозі

Дорога дівчинко, онучко! Вітаємо тебе з днем народження і щиро бажаємо тобі сміливо йти у це життя, не боятися змін та завжди довіряти собі й своєму серцю! Рости здоровою, розумною та щирою людиною! Нехай тебе оминають незгоди, а навколо будуть лише вірні люди!

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Онучко, вітаємо тебе з днем народження! Будь чемною та розумною, гарно навчайся й досягай усіх поставлених цілей! Нехай перед тобою відчиняються всі двері, а проблеми не знаходять тебе й твоїх рідних!

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З днем народження тебе вітаємо, дорога онучко! Бажаємо тобі здоровʼя міцного, спраглості до знань та науки, здобутків в улюбленій справі, міцної дружби та кохання! Нехай кожен день твого життя приносить лише позитив!

Читати на тему Привітання з днем народження своїми словами: від серця до серця Щирі та гарні привітання до дня народження своїми словами читай в нашому матеріалі.

Привітання з днем народження онуки у віршах

З Днем Народження, онука!

Життя — цікава й класна штука,

Даремно дні не витрачай,

Освіту гарну здобувай.

Бажаю радості, удачі,

Кохання щирого, віддачі.

Будь смілива і рішуча!

Життя чекає хай квітуче!

***

Онучко, моя люба,

Бажаю я добра,

Твоє маленьке серденько

Хай кожен день співа!

Здоров’ячка бажаю

Та успіхів тобі,

Хай мир і спокій будуть

У тебе на душі!

***

Бажаю найвищих вершин досягати,

На серці образи й печаль не тягати,

Усе, про що мрієш, в житті здобувати,

Щодня на щабель тобі вищий ставати!

Щомиті цікаве й нове відкривати,

Життя таємниці весь час пізнавати,

Тепло всім, онучко, своє дарувати,

Щасливою бути та не горювати!

Що подарувати дитині на один рік, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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