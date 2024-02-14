Она точно твоя родная душа! Поздравления с Днем святого Валентина для подруги

Наши подруги — как сестры, психологи, универсальные советницы… Так что не поздравить самую родную подругу с Днем святого Валентина — невозможно! Мы подготовили для тебя поздравления в стихах и прозе, чтобы тебе было что отправить ей в праздник.
В День святого ВалентинаПусть сбываются мечты.Не пройдет любовь пусть мимо,А в душе цветут цветы!Пусть счастливый этот праздникПринесет вестей прекрасных,Станет маленькою сказкой,Где всё радостно и ясно!
С Днем святого ВалентинаЯ сердечно поздравляю!И любви огромной, чистойЯ от всей души желаю.Пусть улыбок будет море,Пусть уйдут печаль и горе.Будут сотни пусть признаний,Самых ярких ожиданий!
С днем прекрасным,С Днем влюбленныхПоздравляю я тебя!От души большого счастьяПожелаю я, любя!Пусть любовь не угасает,Огоньком в душе горит,И в глазах пускай сияет,В сердце свет пускай хранит!
Раньше мы рассказывали, как приготовить капкейки на День влюбленных.
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