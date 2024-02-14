Она точно твоя родная душа! Поздравления с Днем святого Валентина для подруги

Наши подруги — как сестры, психологи, универсальные советницы… Так что не поздравить самую родную подругу с Днем святого Валентина — невозможно! Мы подготовили для тебя поздравления в стихах и прозе, чтобы тебе было что отправить ей в праздник.

Поздравления с Днем святого Валентина подруге

Поздравляю тебя с Днем святого Валентина, моя дорогая подруга! Желаю тебе найти свою искреннюю любовь, которая будет дарить только радость! И чтобы поводы для разговоров были только позитивными.

Моя самая лучшая, поздравляю тебя с Днем влюбленных! Спасибо за нашу дружбу, поддержку и искренность! Люблю тебя!

Поздравляю с Днем святого Валентина! Желаю, чтобы твоя любовь всегда была искренней и прекрасной! А приятные моменты только умножались!

В День святого Валентина желаю страсти, любви и романтики! С праздником тебя!

Пусть твое сердце всегда правильно подсказывает, будет исполнено любви и радостей. Поздравляю с Днем святого Валентина!

С Днем влюбленных! Я желаю тебе, чтобы глаза всегда сверкали от счастья, а сердце пело от радости!

С Днем святого Валентина — поздравления в стихах

В День святого Валентина

Пусть сбываются мечты.

Не пройдет любовь пусть мимо,

А в душе цветут цветы!

Пусть счастливый этот праздник

Принесет вестей прекрасных,

Станет маленькою сказкой,

Где всё радостно и ясно!

С Днем святого Валентина

Я сердечно поздравляю!

И любви огромной, чистой

Я от всей души желаю.

Пусть улыбок будет море,

Пусть уйдут печаль и горе.

Будут сотни пусть признаний,

Самых ярких ожиданий!

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С днем прекрасным,

С Днем влюбленных

Поздравляю я тебя!

От души большого счастья

Пожелаю я, любя!

Пусть любовь не угасает,

Огоньком в душе горит,

И в глазах пускай сияет,

В сердце свет пускай хранит!

Раньше мы рассказывали, как приготовить капкейки на День влюбленных.

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