Вона точно твоя рідна душа! Привітання з Днем святого Валентина для подруги

Наші подруги — ніби сестри, психологи, універсальні радниці… Тож не привітати найріднішу подругу з Днем святого Валентина — неможливо! Ми підготували для тебе привітання у віршах та прозі, аби тобі було що надіслати їй у свято.
Валентинів день сьогодні,Ти прийми мої вітання,Зичу, звісно що, кохання,Це і стимул і призвання.Хай воно кружляє вихром,Пристрасно хай обіймає,Серце хай палке і щиреПочуття не покидає.
З Днем святого Валентина!Хай горить любов нестримно,Щоб від неї росли крила,На душі було щасливо.
Хай кохає “половинка”І дарує валентинки.В серці хай палає пристрастьІ приносить ласку й ніжність!
В День закоханих, звичайно,Почуттів бажаю я,Манить хай тебе коханняСила ніжна і п’янка.Буде хай воно взаємним,Хай дарує тобі крила,Хай завжди допомагаєВсі здійснити твої мрії.
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