Вона точно твоя рідна душа! Привітання з Днем святого Валентина для подруги

Наші подруги — ніби сестри, психологи, універсальні радниці… Тож не привітати найріднішу подругу з Днем святого Валентина — неможливо! Ми підготували для тебе привітання у віршах та прозі, аби тобі було що надіслати їй у свято.

Привітання з Днем святого Валентина подрузі

Вітаю тебе з Днем святого Валентина, моя дорога подруго! Бажаю тобі знайти своє щире кохання, яке даруватиме лише радість! І щоб приводи для розмов були лише позитивними.

Моя найкраща, вітаю тебе з Днем закоханих! Дякую за нашу дружбу, підтримку та щирість! Люблю тебе!

Вітаю з Днем святого Валентина! Бажаю, щоб твоє кохання завжди було щирим та прекрасним! А приємні моменти лише примножувалися!

У День святого Валентина бажаю пристрасті, кохання і романтики! Зі святом тебе!

Нехай твоє серце завжди правильно підказує, буде сповнене любові та радощів. Вітаю з Днем святого Валентина!

З Днем закоханих! Я бажаю тобі, щоб очі завжди сяяли від щастя, а серце співало від радості!

З Днем святого Валентина — привітання у віршах

Валентинів день сьогодні,

Ти прийми мої вітання,

Зичу, звісно що, кохання,

Це і стимул і призвання.

Хай воно кружляє вихром,

Пристрасно хай обіймає,

Серце хай палке і щире

Почуття не покидає.

З Днем святого Валентина!

Хай горить любов нестримно,

Щоб від неї росли крила,

На душі було щасливо.

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Хай кохає “половинка”

І дарує валентинки.

В серці хай палає пристрасть

І приносить ласку й ніжність!

В День закоханих, звичайно,

Почуттів бажаю я,

Манить хай тебе кохання

Сила ніжна і п’янка.

Буде хай воно взаємним,

Хай дарує тобі крила,

Хай завжди допомагає

Всі здійснити твої мрії.

Раніше ми розповідали, як приготувати капкейки на День закоханих.

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