Какие праздники отмечают перед Пасхой 2023: список и даты

В апреле 2023 года христиане отмечают много церковных праздников. Самый главный среди них — Пасха. В этому году христиане восточного обряда празднуют ее 16 апреля, а западного обряда — 9 апреля. Но перед этим большим религиозным праздником есть и другие, о которых стоит знать. Мы расскажем о праздниках перед Пасхой.

Праздники перед Пасхой

Христиане восточного обряда 7 апреля отмечают Благовещение и 9 апреля — Вербное воскресенье. У христиан западного обряда эти праздники припадают на 25 марта и 2 апреля соответственно.

Кроме того, вплоть до самой Пасхи продолжается Великий пост, которого строго придерживаются верующие. Он помогает им очиститься духовно и физически. Это один из самых больших и важных постов за год.

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За неделю до Пасхи в 2023 году также отмечают:

10 апреля — день памяти преподобного Иллариона Нового;

11 апреля — день памяти мучеников Марка, епископа Арефуссийского;

12 апреля — день памяти преподобного Иоанна Лествичника.

13 апреля — Чистый четверг , день памяти священномученика Ипатия, епископа Гангрского.

14 апреля — Страстная пятница , день памяти преподобной Марии Египетской.

15 апреля — Великая суббота, день памяти преподобного Тита, чудотворца.

В 2023 году христиане восточного обряда празднуют Чистый четверг 6 апреля, а Страстную пятницу — 7 апреля.

На Пасху верующие традиционно идут в церковь и освящают разные продукты. Ранее мы рассказывали, что можно святить на Пасху 2023 года.

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