Які свята відзначають перед Великоднем 2023: список та дати

У квітні 2023 року християни відзначають багато церковних свят. Найголовніше серед них — Великдень. Цього року християни східного обряду святкують його 16 квітня, а західного обряду — 9 квітня. Але перед цим великим релігійним святом є інші, про які варто знати. Ми розповімо про свята перед Великоднем.

Свята перед Великоднем

Християни східного обряду 7 квітня відзначають Благовіщення та 9 квітня — Вербну неділю. У християн західного обряду ці свята припадають на 25 березня та 2 квітня відповідно.

Крім того, аж до Великодня триває Великий піст, якого суворо дотримуються віряни. Він допомагає їм очиститися духовно та фізично. Це один із найбільших і найважливіших постів за рік.

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За тиждень до Великодня у 2023 році також зазначають:

10 квітня — день пам’яті преподобного Іларіона Нового;

11 квітня — день пам’яті мучеників Марка, єпископа Арефусійського;

12 квітня — день пам’яті преподобного Іоанна Ліствичника.

13 квітня — Чистий четвер , день пам’яті священномученика Іпатія, єпископа Гангрського.

14 квітня — Страсна п’ятниця , день пам’яті преподобної Марії Єгипетської.

15 квітня — Велика субота, день пам’яті преподобного Тита, чудотворця.

У 2023 році християни східного обряду святкують Чистий четвер 6 квітня, а Страсну п’ятницю — 7 квітня.

На Великдень віряни традиційно йдуть до церкви та освячують різні продукти. Раніше ми розповідали, що можна святити на Великдень 2023.

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