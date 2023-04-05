Страстная пятница 2023: традиции и что нельзя делать перед Пасхой

Приближается Пасха, а перед ней неделя церковных праздников. Одним из таких является Страстная пятница.

Ее название происходит от выражения “Страсти Христовы” и считается самым строгим днем недели. Именно в этот день, согласно Евангелию, Иисус был приговорен к смертной казни и совершил крестный путь на Голгофу, где был распят.

Когда Страстная пятница

Христиане восточного обряда празднуют Пасху 16 апреля, а значит, Страстная пятница приходится на 14 апреля.

У Христиан западного обряда Пасха — 9 апреля, соответственно и Страстная пятница — 7 числа.

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Что нельзя делать в Страстную пятницу

В Страстную пятницу вспоминают все земные страдания Иисуса Христа, так что в этот день нельзя делать какую-либо работу: шить, резать, убирать.

Также говорят, что в этот день нельзя выпекать куличи и красить яйца.

Нельзя также работать на земле. Если посеять или посадить растение в этот день, то оно заболеет и не даст плода.

Также в этот день следует отказаться от веселья и развлечения и нельзя употреблять алкоголь.

Что разрешается делать в Страстную пьяницу

Страстная пятница требует соблюдения строгого поста. По христианским канонам нельзя употреблять пищу до выноса Плащаницы. И только потом можно выпить воды и съесть кусок хлеба.

В этот день также следует поддерживать дружескую атмосферу в семье.

Можно посетить церковь и принести домой 12 свечей.

Их нужно поставить дома у икон и дать догореть до конца. Считается, что эти свечи наполнят дом сильной положительной энергетикой и оградят семью от бед.

А перед Страстной пятницей идет Чистый четверг. Раньше мы рассказывали о традициях Чистого четверга и когда его отмечают.