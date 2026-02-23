Празднуют ли в Украине 23 февраля в 2026 году и когда на самом деле День защитника Отечества

Празднуют ли в Украине в 2026 году 23 февраля? Ответ однозначный — нет. Такого праздника в нашем календаре больше не существует.

И дело тут не в забытой традиции, а в осознанном выборе украинского народа. Теперь мы отмечаем собственный День защитников и защитниц Отечества.

Об историческом контексте праздника 23 февраля и причинах отказа от него — в материале.

Почему в Украине не празднуют 23 февраля

Дата 23 февраля появилась в календаре как День Красной армии, праздник был введен в Советском Союзе в 1918 году.

Позже его переименовали на День Советской армии и Военно-морского флота, а со временем он превратился в советский “мужской день”, ведь ни один мужчина в СССР не мог избежать воинской повинности.

Однако за праздничными открытками и формальными поздравлениями была скрыта захватническая идеология — 23 февраля прославляли армию государства, которое считало своей империей территорию всех советских республик.

Когда Украина отказалась праздновать 23 февраля

До 2014 года эта дата сохранялась в Украине скорее по инерции. Но после начала российского вторжения стало очевидно: чествовать военный праздник по календарю страны-агрессора — мягко говоря, неуместно.

Во время парада ко Дню Независимости 24 августа 2014 года пятый президент Украины Пётр Порошенко заявил, что государство отказывается от этой традиции.

Уже 14 октября 2014 года президент подписал указ об установлении нового праздника — Дня защитника Украины.

Дата была выбрана не случайно. 14 октября — это праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который издавна почитали украинские казаки — они считали Богородицу покровительницей войска.

С 2015 года этот день стал официальным государственным выходным.

А с 2023 года, после перехода на новоюлианский церковный календарь, празднование Дня защитников и защитниц Отечества перенесли на 1 октября.

