Стиль жизни Праздники

Празднуют ли в Украине 23 февраля в 2026 году и когда на самом деле День защитника Отечества

Ольга Петухова, редактор сайта 23 февраля 2026, 11:13 2 мин.
празднуют ли в украине 23 февраля
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь