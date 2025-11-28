Прикольные поздравления с Днем святого Николая: атмосферные поздравления в стихах и прозе

В канун Дня святого Николая многие ищут способы поздравить близких с этим теплым праздником чудес и подарков. В этом году, в 2025-м, традиционно акцент направлен на искренних и юмористических словах, придающих праздничное настроение.

Мы собрали прикольные поздравления в прозе, стихах и SMS, которые легко отправить родным, друзьям или коллегам. Эти приветствия вдохновлены украинскими традициями и современными тенденциями, чтобы поднять улыбку и напомнить о чудесах.

С Днем святого Николая 2025: прикольные поздравления в прозе

Эти простые, но остроумные слова будут подходить для SMS или сообщений в мессенджерах:

С Днем святого Николая! Знаю, что Николай принесет тебе не только подарки, но и кучу денег, чтобы ты мог стать чудотворцем для друзей!

Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю, чтобы твоя подушка сегодня превратится в сокровищницу, а жизнь — в сказку с хеппи-эндом.

С праздником! Пусть святой Николай одарит тебя здоровьем, счастьем и новым гаджетом, потому что твой уже устал от твоих селфи.

День святого Николая — время чудес! Желаю, чтобы твои мечты сбывались быстрее, чем доставка пиццы, а проблемы исчезали, как снег под солнцем.

Поздравляю с праздником! Николай принесет тебе столько радости, сколько килограммов конфет, но без лишних калорий.

Прикольные поздравления с Днем святого Николая 2025 года в стихах

Юмористические строки в стихах добавят шарма приветствию, что будет идеальным для открыток:

Щоб Миколай — червоний ніс

Купу доларів приніс,

Рахунок в банку щоб відкрив.

З грошима диво сотворив

І цілий рік щоб на дурняк

Ви пили пиво і коньяк.

Хай перетворить щедрий гном

Ваш холодильник в гастроном!

***

Тук, тук, тук! Це Миколай!

Ось, вітаннячка від нього ти тримай!

Під подушку зазирни,

Цукерки й печиво бери!

Тут чудовий подарунок,

Від Миколая цей частунок!

Нехай поруч будуть друзі

Будь із ними в мирі та союзі!

***

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить Святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов’ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!!!

Прикольные поздравления с Николайчиком 2025

Эти лаконичные варианты — для тех, кто любит краткость и юмор:

С Днем Святого Николая! Пусть звезда удачи сияет!

Мечтам сбыться желаю! С Днем Святого Николая!

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить подарунком вранці І принесе у твою хату Добробут, радості багато. На день Святого Миколая

Тобі кохання побажаю,

Знайти достойну гарну пару,

Щоб почуття були, мов з жару!

День святого Николая 2025 года обязательно принесет всем чудеса, смех и незабываемые моменты, а эти поздравления лишь усилят атмосферу праздника!

Также мы собрали перечень картинок ко Дню святого Николая — смотри в материале и выбирай ту, которая тебе больше понравится.

