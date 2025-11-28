Прикольные поздравления с Днем святого Николая: атмосферные поздравления в стихах и прозе

В канун Дня святого Николая многие ищут способы поздравить близких с этим теплым праздником чудес и подарков. В этом году, в 2025-м, традиционно акцент направлен на искренних и юмористических словах, придающих праздничное настроение.
Мы собрали прикольные поздравления в прозе, стихах и SMS, которые легко отправить родным, друзьям или коллегам. Эти приветствия вдохновлены украинскими традициями и современными тенденциями, чтобы поднять улыбку и напомнить о чудесах.
С Днем святого Николая 2025: прикольные поздравления в прозе
Эти простые, но остроумные слова будут подходить для SMS или сообщений в мессенджерах:
- С Днем святого Николая! Знаю, что Николай принесет тебе не только подарки, но и кучу денег, чтобы ты мог стать чудотворцем для друзей!
- Поздравляю с Днем святого Николая! Желаю, чтобы твоя подушка сегодня превратится в сокровищницу, а жизнь — в сказку с хеппи-эндом.
- С праздником! Пусть святой Николай одарит тебя здоровьем, счастьем и новым гаджетом, потому что твой уже устал от твоих селфи.
- День святого Николая — время чудес! Желаю, чтобы твои мечты сбывались быстрее, чем доставка пиццы, а проблемы исчезали, как снег под солнцем.
- Поздравляю с праздником! Николай принесет тебе столько радости, сколько килограммов конфет, но без лишних калорий.
Прикольные поздравления с Днем святого Николая 2025 года в стихах
Юмористические строки в стихах добавят шарма приветствию, что будет идеальным для открыток:
Щоб Миколай — червоний ніс
Купу доларів приніс,
Рахунок в банку щоб відкрив.
З грошима диво сотворив
І цілий рік щоб на дурняк
Ви пили пиво і коньяк.
Хай перетворить щедрий гном
Ваш холодильник в гастроном!
***
Тук, тук, тук! Це Миколай!
Ось, вітаннячка від нього ти тримай!
Під подушку зазирни,
Цукерки й печиво бери!
Тут чудовий подарунок,
Від Миколая цей частунок!
Нехай поруч будуть друзі
Будь із ними в мирі та союзі!
***
Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить Святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!!!
Прикольные поздравления с Николайчиком 2025
Эти лаконичные варианты — для тех, кто любит краткость и юмор:
- С Днем Святого Николая! Пусть звезда удачи сияет!
- Мечтам сбыться желаю! С Днем Святого Николая!
- Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
- На день Святого Миколая
Тобі кохання побажаю,
Знайти достойну гарну пару,
Щоб почуття були, мов з жару!
День святого Николая 2025 года обязательно принесет всем чудеса, смех и незабываемые моменты, а эти поздравления лишь усилят атмосферу праздника!
