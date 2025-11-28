Прикольні привітання з Днем святого Миколая 2025: атмосферні вітання у віршах та прозі

Напередодні Дня святого Миколая багато хто шукає способи привітати близьких з цим теплим святом чудес і подарунків. Цього року, у 2025-му, традиційно акцент спрямований на щирих і гумористичних словах, що додають святкового настрою.

Ми зібрали прикольні привітання у прозі, віршах та SMS, які легко надіслати рідним, друзям чи колегам. Ці привітання натхненні українськими традиціями та сучасними тенденціями, аби підняти усмішку та нагадати про дива.

З Днем святого Миколая 2025: прикольні привітання у прозі

Ці прості, але дотепні слова пасуватимуть для SMS чи повідомлень у месенджерах:

З Днем святого Миколая! Знаю, що Миколай принесе тобі не лише подарунки, а й купу грошей, щоб ти міг сам стати чудотворцем для друзів!

Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб твоя подушка сьогодні перетвориться на скарбницю, а життя — на казку з хепі-ендом.

Зі святом! Нехай святий Миколай обдарує тебе здоров’ям, щастям і новим гаджетом, бо старий вже втомився від твоїх селфі.

День святого Миколая — час див! Бажаю, щоб твої мрії здійснювалися швидше, ніж доставка піци, а проблеми зникали, як сніг під сонцем.

Вітаю зі святом! Миколай принесе тобі стільки радості, скільки кілограмів цукерок, але без зайвих калорій.

Прикольні привітання з Днем святого Миколая 2025 у віршах

Гумористичні рядки у віршах додадуть шарму привітанню, що буде ідеальним для листівок:

Щоб Миколай — червоний ніс

Купу доларів приніс,

Рахунок в банку щоб відкрив.

З грошима диво сотворив

І цілий рік щоб на дурняк

Ви пили пиво і коньяк.

Хай перетворить щедрий гном

Ваш холодильник в гастроном!

***

Тук, тук, тук! Це Миколай!

Ось, вітаннячка від нього ти тримай!

Під подушку зазирни,

Цукерки й печиво бери!

Тут чудовий подарунок,

Від Миколая цей частунок!

Нехай поруч будуть друзі

Будь із ними в мирі та союзі!

***

Від хати до хати біленьким сніжком

Ходить Святий Миколай із мішком,

Приносить дарунки на втіху,

Радості море і щирого сміху!

Хай осінить своєю любов’ю,

Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,

Ласкою серденько хай зігріває

І усі мрії заповітні здійсняє!!!

Прикольні привітання з Миколайчиком 2025

Ці лаконічні варіанти — для тих, хто любить стислість і гумор:

З Днем Святого Миколая! Нехай зоря удачі сяє!

Мріям збутися бажаю! З Днем Святого Миколая!

Хай Миколай у вишиванці

Розбудить подарунком вранці

І принесе у твою хату

Добробут, радості багато.

Розбудить подарунком вранці І принесе у твою хату Добробут, радості багато. На день Святого Миколая

Тобі кохання побажаю,

Знайти достойну гарну пару,

Щоб почуття були, мов з жару!

День святого Миколая 2025 обов’язково принесе всім дива, сміх і незабутні моменти, а ці привітання лиш підсилять атмосферу свята!

