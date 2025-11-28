Прикольні привітання з Днем святого Миколая 2025: атмосферні вітання у віршах та прозі

Напередодні Дня святого Миколая багато хто шукає способи привітати близьких з цим теплим святом чудес і подарунків. Цього року, у 2025-му, традиційно акцент спрямований на щирих і гумористичних словах, що додають святкового настрою.
Ми зібрали прикольні привітання у прозі, віршах та SMS, які легко надіслати рідним, друзям чи колегам. Ці привітання натхненні українськими традиціями та сучасними тенденціями, аби підняти усмішку та нагадати про дива.
З Днем святого Миколая 2025: прикольні привітання у прозі
Ці прості, але дотепні слова пасуватимуть для SMS чи повідомлень у месенджерах:
- З Днем святого Миколая! Знаю, що Миколай принесе тобі не лише подарунки, а й купу грошей, щоб ти міг сам стати чудотворцем для друзів!
- Вітаю з Днем святого Миколая! Бажаю, щоб твоя подушка сьогодні перетвориться на скарбницю, а життя — на казку з хепі-ендом.
- Зі святом! Нехай святий Миколай обдарує тебе здоров’ям, щастям і новим гаджетом, бо старий вже втомився від твоїх селфі.
- День святого Миколая — час див! Бажаю, щоб твої мрії здійснювалися швидше, ніж доставка піци, а проблеми зникали, як сніг під сонцем.
- Вітаю зі святом! Миколай принесе тобі стільки радості, скільки кілограмів цукерок, але без зайвих калорій.
Прикольні привітання з Днем святого Миколая 2025 у віршах
Гумористичні рядки у віршах додадуть шарму привітанню, що буде ідеальним для листівок:
Щоб Миколай — червоний ніс
Купу доларів приніс,
Рахунок в банку щоб відкрив.
З грошима диво сотворив
І цілий рік щоб на дурняк
Ви пили пиво і коньяк.
Хай перетворить щедрий гном
Ваш холодильник в гастроном!
***
Тук, тук, тук! Це Миколай!
Ось, вітаннячка від нього ти тримай!
Під подушку зазирни,
Цукерки й печиво бери!
Тут чудовий подарунок,
Від Миколая цей частунок!
Нехай поруч будуть друзі
Будь із ними в мирі та союзі!
***
Від хати до хати біленьким сніжком
Ходить Святий Миколай із мішком,
Приносить дарунки на втіху,
Радості море і щирого сміху!
Хай осінить своєю любов’ю,
Мудрості дасть, і сили, й здоров’я,
Ласкою серденько хай зігріває
І усі мрії заповітні здійсняє!!!
Прикольні привітання з Миколайчиком 2025
Ці лаконічні варіанти — для тих, хто любить стислість і гумор:
- З Днем Святого Миколая! Нехай зоря удачі сяє!
- Мріям збутися бажаю! З Днем Святого Миколая!
- Хай Миколай у вишиванці
Розбудить подарунком вранці
І принесе у твою хату
Добробут, радості багато.
- На день Святого Миколая
Тобі кохання побажаю,
Знайти достойну гарну пару,
Щоб почуття були, мов з жару!
День святого Миколая 2025 обов’язково принесе всім дива, сміх і незабутні моменти, а ці привітання лиш підсилять атмосферу свята!
Також ми зібрали перелік картинок до Дня святого Миколая — дивись у матеріалі та обирай ту, яка найбільше тобі сподобається.
