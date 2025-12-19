З Днем святого Миколая 2025: красиві картинки українською для святкових привітань

День Святого Миколая — не лише чарівна казка для дітей, а й чудова нагода нагадати близьким, як вони для нас важливі.

Тепле привітання у цей день зігріє серце, подарує посмішку та покаже, що ми небайдужі одне до одного і готові піклуватися і нести добро.

Навіть кілька щирих слів або маленький знак уваги на свято можуть зробити його яскравішим і наповнити справжньою магією.

Тож навіть у швидкому ритмі життя не забуваймо сказати найголовніше: Я тебе люблю і ціную. І День Святого Миколая — ідеальний момент, щоб подарувати дітям, рідним та друзям трохи щастя і радості.

Як це зробити — найпростіший спосіб надіслати вітальні картинки. Обирай ту, що відгукнеться теплом у серці.

Картинки українською З Днем Святого Миколая — щоб свято несло радість

З днем Миколая привітаю,

Здійснення бажання побажаю.

Щоб домівку янгол беріг,

В здоров’ї і щасті був оберіг.

***

У день Святого Миколая

Хай щастя в дім твій завітає,

Хай принесе дарунків море,

Веселощі й яскраві зорі.

Хай буде все в цей день казково,

І настрій буде хай чудовим.

Краси бажаю, розмаїття,

Добра й здоров’я на століття!

Картинки до Дня Святого Миколая 2025 — теплі слова для найрідніших

Вітаю з Днем Святого Миколая! Нехай твоє серце наповниться справжнім дивом, а всі печалі зникнуть із душі. Бажаю, щоб сьогоднішній день приніс тобі радість, щастя і теплі миті, а життя було сповнене добробуту, міцного здоров’я та щирих посмішок рідних і близьких.

***

Нехай Святий Миколай завжди йде поруч із тобою. Нехай він оберігає тебе від усього поганого, вкаже правильний шлях і благословить на добру дорогу. Якщо твої думки будуть чистими, а серце сповнене добра і любові, святий покровитель освітить твій життєвий шлях і наповнить його радістю.

