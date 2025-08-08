С Днем войск связи: самые искренние поздравления своими словами и в стихах

Уже 25 лет — четверть века — как в Украине отмечают День войск связи и кибербезопасности ВСУ. Это большой военный праздник, который приходится на 8 августа каждый год. В этот день принято поздравлять военных-связных, специалистов по кибербезопасности, IT-специалистов и всех тех, кто налаживает связь между подразделениями.

Вікна-Новини собрали для тебя самые искренние поздравления с Днем войск связи! Выбирай среди наших и присылай родным защитникам.

С Днем войск связи: поздравления своими словами

Поздравляю с Днем войск связи! Ты — настоящий мастер своего дела! Именно благодаря твоей работе на фронте всегда есть связь и коммуникация. Спасибо за работу!

Уважаемые связисты! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша служба — это не просто работа, это важная миссия для тысяч военных, защищающих нашу свободу и независимость! Спасибо за вашу службу!

С Днем войск связи! Желаю стабильной связи, крепкого здоровья и мирного неба!

Поздравляю с Днем войск связи! Ты — тот, кто делает невозможное возможным, обеспечиваешь связь там, где ее, казалось бы, не может быть. Пусть надежная связь будет не только рабочей, но и эмоциональной.

С праздником, друзья-связисты! Спасибо за вашу преданность, искусную работу и готовность помочь в любую минуту! Пусть ваши линии всегда будут чистыми, а жизнь — полной счастья и тепла.

Поздравляю с Днем войск связи! Ты — настоящий мастер коммуникации! Хоть и делаешь невидимую для тысяч работу, но на твоем счету точно есть сохраненные жизни. Спасибо за службу!

Поздравления с днем войск связи в стихах

В День военного связиста

Поздравления шлю войскам,

Связи я бесперебойной

От души желаю вам.

Чтобы качественной, точной

И мгновенной связь была,

Нескончаемым потоком

Информацию несла.

Пожелаю вам, связисты,

В праздник связи без помех,

Повышению на службе

Пусть сопутствует успех.

***

С Днем военного связиста!

Будет всё пусть гладко, чисто.

Связь прекрасной чтоб была,

Чтоб успешно шли дела!

Чтоб здоровье было крепким,

Каждый день был добрым, светлым,

Всё всегда чтоб удавалось

И отлично получалось!

***

Праздник сегодня заслуженный твой,

И я преклоняюсь с почетом,

Военный связист — настоящий герой,

Опасна это работа.

И я всей душою на этом посту

Желаю работать без риска,

Пусть небо исполнит любую мечту

Такого крутого связиста!

