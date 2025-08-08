З Днем військ зв’язку: найщиріші привітання своїми словами та у віршах

З Днем військ зв'язку ЗСУ: привітання Фото Facebook Уже 25 років — чверть століття — як в Україні відзначають День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Це велике військове свято, що припадає на 8 серпня щороку. У цей день заведено вітати військових-зв’язківців, фахівців з кібербезпеки, ІТ-фахівців та всіх тих, хто налагоджує звязок між підрозділами.Вікна-Новини зібрали для тебе найщиріші привітання з Днем військ зв’язку! Вибирай серед наших та надсилай найріднішим захисникам. З Днем військ зв’язку: привітання своїми словами Вітаю з Днем військ зв’язку! Ти справжній майстер своєї справи! Саме завдяки твоїй роботі на фронті завжди є зв’язок і комунікація. Дякую за роботу! Шановні зв’язківці! Щиро вітаю вас з професійним святом! Ваша служба — це не просто робота, це важлива місія для тисяч військових, які боронять нашу свободу і незалежність! Дякую за вашу службу! З Днем військ зв’язку! Бажаю стабільного зв’язку, міцного здоров’я та мирного неба! Вітаю з Днем військ зв’язку! Ти — той, хто робить неможливе можливим, забезпечуєш зв’язок там, де його, здавалося б, не може бути. Нехай надійний зв’язок буде не лише робочим, а й емоційним. Зі святом, друзі-зв’язківці! Дякую за вашу відданість, майстерну роботу і готовність допомогти в будь-яку хвилину! Нехай ваші лінії завжди будуть чистими, а життя — повним щастя і тепла. Вітаю з Днем військ зв’язку! Ти справжній майстер комунікації! Хоча й робиш невидиму для тисяч роботу, та на твоєму рахунку точно є збережені життя. Дякую за службу! Читати на тему День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ: історія та значення свята в Україні Розповідаємо про історію та значення Дня військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Вітання з днем військ зв’язку у віршах Зв’язок – це сила, досвід і пізнання, Рада вдала і команди тон, Це успіху в справі заснування, Це перемоги не писаний закон. Хай будуть чисті лінії, Хай зв’язок надійним буде завжди, Хай достигають в термін команд депеші, Хай ваше військо не підводить ніколи. *** Зв’язківець військовий, у свято твоє Звучать слова-визнання: Розумний, відважний наш герой, Прийми ж побажання! Бажаю, щоб ти завжди З усіма зміг зв’язатися, А з коханими людьми Бажаю не розлучитися! ***День військ зв’язку та кібербезпеки, Це ваше свято, мужнії серця, Ви оберігаєте державу, Захищаєте від ворога і зла. Нехай ваш шлях буде яскравим, У роботі хай щастить завжди, Здоров’я, успіхів, кохання, І миру на багато літ. У серпні чимало важливих свят! Ми розповідали, які професійні свята у серпні будуть у 2025 році. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Інтернет та зв'язок, свята, українські військові Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter