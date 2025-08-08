З Днем військ зв’язку: найщиріші привітання своїми словами та у віршах

Уже 25 років — чверть століття — як в Україні відзначають День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Це велике військове свято, що припадає на 8 серпня щороку. У цей день заведено вітати військових-зв’язківців, фахівців з кібербезпеки, ІТ-фахівців та всіх тих, хто налагоджує звязок між підрозділами.

Вікна-Новини зібрали для тебе найщиріші привітання з Днем військ зв’язку! Вибирай серед наших та надсилай найріднішим захисникам.

З Днем військ зв’язку: привітання своїми словами

Вітаю з Днем військ зв’язку! Ти справжній майстер своєї справи! Саме завдяки твоїй роботі на фронті завжди є зв’язок і комунікація. Дякую за роботу!

Шановні зв’язківці! Щиро вітаю вас з професійним святом! Ваша служба — це не просто робота, це важлива місія для тисяч військових, які боронять нашу свободу і незалежність! Дякую за вашу службу!

З Днем військ зв’язку! Бажаю стабільного зв’язку, міцного здоров’я та мирного неба!

Вітаю з Днем військ зв’язку! Ти — той, хто робить неможливе можливим, забезпечуєш зв’язок там, де його, здавалося б, не може бути. Нехай надійний зв’язок буде не лише робочим, а й емоційним.

Зі святом, друзі-зв’язківці! Дякую за вашу відданість, майстерну роботу і готовність допомогти в будь-яку хвилину! Нехай ваші лінії завжди будуть чистими, а життя — повним щастя і тепла.

Вітаю з Днем військ зв’язку! Ти справжній майстер комунікації! Хоча й робиш невидиму для тисяч роботу, та на твоєму рахунку точно є збережені життя. Дякую за службу!

Вітання з днем військ зв’язку у віршах

Зв’язок – це сила, досвід і пізнання,

Рада вдала і команди тон,

Це успіху в справі заснування,

Це перемоги не писаний закон.

Хай будуть чисті лінії,

Хай зв’язок надійним буде завжди,

Хай достигають в термін команд депеші,

Хай ваше військо не підводить ніколи.

***

Зв’язківець військовий, у свято твоє

Звучать слова-визнання:

Розумний, відважний наш герой,

Прийми ж побажання!

Бажаю, щоб ти завжди

З усіма зміг зв’язатися,

А з коханими людьми

Бажаю не розлучитися!

***

День військ зв’язку та кібербезпеки,

Це ваше свято, мужнії серця,

Ви оберігаєте державу,

Захищаєте від ворога і зла.

Нехай ваш шлях буде яскравим,

У роботі хай щастить завжди,

Здоров’я, успіхів, кохання,

І миру на багато літ.

У серпні чимало важливих свят! Ми розповідали, які професійні свята у серпні будуть у 2025 році.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!