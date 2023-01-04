Праздники

Когда празднуют Старый Новый год 2023: история и традиции этого дня

Елена Яковлева, редактор сайта 04 января 2023, 22:30
Старий Новий рік 2023 в Україні: дата святкування та традиції
Фото: Pexels

Больше новостей
Історія зенітника Тараса Бориса, який збив ракету над Львівщиною
На уничтожение ракеты есть 20–30 секунд! Военный, сбивший вражескую цель, рассказал о работе зенитчиков
Приют для ВПО
В тесноте, да не в обиде: оазис-приют для украинцев в Харьковской области
Книги з новорічною атмосферою — підбірка зимової літератури
Запах мандаринов, хруст снега и ожидание чуда — три книги с новогодней атмосферой
Схуднення
Как убрать висцеральный жир — объясняет диетолог
Смотреть больше

Материалы по теме

Книги з новорічною атмосферою — підбірка зимової літератури
Запах мандаринов, хруст снега и ожидание чуда — три книги с новогодней атмосферой
Ялинка
Не выкидывай в мусорку: пункты утилизации новогодних елок в Киеве
Старий Новий рік
Старый Новый год, Щедрый вечер или Маланка? Где берет начало история праздника и какие у него традиции
Імбирне печиво
Как сделать глазурь для пряников своими руками: классические рецепты

Видео
0:04:34
Приют для ВПО

В тесноте, да не в обиде: оазис-приют для украинцев в Харьковской области
0:06:06
Евгений Малолетка
В объективе — самая большая рана Украины: Евгений Малолетка получил награду за фото Мариуполя
0:08:24
Бахмут сьогодні: яка ситуація у місті 4 січня
Тактика огненного вала! Военный о том, что происходит в Бахмуте сейчас, и о коварных действиях россиян
0:04:43
Вибухи у Запоріжжі сьогодні вночі 4 січня 2023 року: що відомо
Гигантская воронка! Россияне ударили по жилому району Запорожья из С-300
Карта бойових дій в Україні 04.01.2023 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 4 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:06:48
Чому Росія продовжує використовувати дрони: що треба ля ефективного збиття БПЛА
Сколько еще будут атаковать дроны? Почему Россия продолжает применять БПЛА и что нужно для их эффективного уничтожения
0:11:27
Грабский
Транспортная инфраструктура для них является стратегической целью: Грабский о мишенях для россиян
Спутник
Запуск украинских спутников в космос: что известно и где смотреть прямую трансляцию
0:02:58
Обстрел Николаева
Новогодние “подарки” Николаеву от россиян: как приходит в себя город после вражеских обстрелов
0:05:12
Андрій Дяченко: юний шашкіст, який збирає гроші для ЗСУ
Целыми днями играет в шашки, чтобы собрать донаты на ВСУ: история юноши, занимающегося волонтерством
Больше видео
Книги з новорічною атмосферою — підбірка зимової літератури
Читать дальше
Запах мандаринов, хруст снега и ожидание чуда — три книги с новогодней атмосферой

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь