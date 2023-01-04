Когда празднуют Старый Новый год 2023: история и традиции этого дня

Украинцы с трепетом ожидают прихода зимы, ведь это время богато праздниками. Традиционно после Нового года люди тоже проводят Старый Новый год.

Вся семья собирается за столом и отмечает этот важный день, который тесно переплетается с народными обычаями и религиозными обрядами.

Читай, когда отмечают Старый Новый год в 2023 году, а также какие традиции с ним связаны.

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Когда празднуют Старый Новый год 2023

Старый Новый год всегда празднуют в ночь с 13 на 14 января. Этот праздник появился после того, как люди поняли, что юлианский календарь неточен.

После принятия григорианского календаря Новый год стали отмечать 1 января. Однако православная церковь отказалась переходить на новый календарь. Так возник Старый Новый год.

Сейчас разница между юлианским и григорианским календарем составляет 13 дней, однако в будущем она будет увеличиваться.

Старый Новый год: традиции

Старый Новый год празднуют между двумя большими церковными датами — Днем памяти преподобной Мелании (13 января) и Днем памяти Василия Великого (14 января).

Поэтому 13 января украинцы собираются семьей на Щедрый вечер и готовят пышное застолье. Рождественский пост уже закончился, так что можно пробовать блюда из мяса, масла и даже алкоголя. Главным украшением стола считается кутья.

Перед ужином дети и молодежь ходят по домам и щедруют. А хозяева дают им за это деньги или сладости. Так люди желают друг другу здоровья и изобилия в новом году, а также окутывают дома позитивом.

В некоторых регионах парни и девушки водят Козу, играют в Маланку, щедруют с масками и т.д.

А вот после семейных посиделок девушки раньше любили собираться и гадать на женихов и свою судьбу.

На Василия утром молодые ребята ходят от дома к дому и посевают, при этом проговаривая специальные стишки. Они традиционно желают счастья, удачного урожая и благосостояния хозяевам дома.

Развлечься за праздничным ужином можно многими способами, а не только разговорами или телевизором. Читай, какие выбрать конкурсы на Новый год 2023 для всей семьи.

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