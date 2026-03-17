Теплого Алексея 2026: традиции, история праздника и что он символизирует

17 марта по новому церковному календарю и 30 марта по старому — верующие отмечают день Теплого Алексея. В нашем материале расскажем, что это за праздник, какие у него есть обычаи и традиции и что сегодня нельзя делать.
День Теплого Алексея: традиции и суеверия этого дня
День Теплого Алексея — народное название Дня святого Алексия. День святого Алексия отмечается сегодня, 17 марта. Ранее украинцы отмечали его 30 марта до перехода на новый календарь ПЦУ.
Святой Алексий жил в IV веке. Родители женили его на римлянке, которая была очень богатой. Однако он пренебрег браком, чтобы посвятить свою жизнь Богу.
Он оставил богатую жизнь, стал питаться хлебом и водой, ушел от жены. Постоянно молился. Вскоре раздал свое имущество.
После 17 лет молитв и милостынь он помолился в Эдессе, в храме Пресвятой Богородицы. И тогда Дева Мария явилась к пономарю и сказала, что Алексий — человек Божий.
День святого Алексея: традиции
Этот день очень богат обычаями и традициями. Его в частности называют днем воды с гор, водотоком и пролей-кувшином. В общем, праздник символизирует пробуждение природы и начало настоящей весны.
Работать желательно только утром, а вечером нужно собраться с семьей за столом, чтобы провести зиму. В этот день раньше ходили в гости к теще.
Сегодня собирают березовые почки и сок. А потом его пьют всей семьей за столом.
В горах в этот день сходит вода, может быть опасно.
После этого праздника принято ходить на охоту и сеять ячмень. В теплую погоду на Алексея пчеловоды выносят ульи на улицу, а пчелы совершают свой первый облет.
Приметы на Теплого Алексея
Праздник имеет много примет, в частности:
- Тепло в этот день — год будет очень урожайным.
- Если сегодня холодно, весна будет поздней.
- Много талой воды — к хорошему урожаю и сенокосу.
- Гуси пролетают высоко в небе — к снегу.
- Если поймаешь щуку — не поймаешь ни одной рыбы в этом году.
Что нельзя делать на святого Алексия
Сегодня нельзя заниматься шитьем, приготовлением пищи или другой тяжелой домашней работой. Если совсем скоро тебе ехать в путешествие — сегодня не планируют дорогу.
Нельзя много работать. Также из запретов нельзя отказывать в милостыне и любой другой помощи. Не ссорься и не сплетничай. А также не обижай животных.
С праздником Теплого Алексея
Держи несколько поздравлений своими словами с праздником Теплого Алексея, которые можно отправить родным и друзьям.
- С праздником Теплого Алексея! Пусть начнется настоящая теплая весна и принесет нам тепло, радость и светлые новости! Желаю крепкого здоровья и благополучия!
- Поздравляю с днем святого Алексия! Пусть твой ангел-хранитель оберегает от плохого и злого, а жизнь исполнится счастья и любви.
- С праздником Теплого Алексея! Желаю весеннего настроения, тепла в сердце и долгожданной гармонии. Пусть дни дарят свободу и отдых!
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