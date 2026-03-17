Теплий Олекса 2026: традиції, історія свята і що воно символізує

17 березня за новим церковним календарем і 30 березня за старим — віряни відзначають день Теплого Олекси. У нашому матеріалі розповімо, що це за свято, які в нього є звичаї та традиції, і що сьогодні не можна робити.

День Теплого Олекси: традиції і забобони цього дня

День Теплого Олекси — народна назва Дня святого Олексія. Тож День святого Олексія відзначається сьогодні, 17 березня. Раніше українці відзначали його 30 березня, до переходу на новий календар ПЦУ.

Святий Олексій жив у IV столітті. Батьки одружили його з римлянкою, яка була дуже заможною. Однак він знехтував шлюбом, щоб присвятити своє життя Богові.

Він залишив багате життя, став харчуватися хлібом та водою, пішов від дружини. Постійно молився. Невдовзі роздав своє майно.

Після 17 років молитов і милостинь він помолився в Едессі в храмі Пресвятої Богородиці. І тоді Діва Марія з’явилася до паламаря і сказала, що Олексій — чоловік Божий.

День святого Олексія: традиції

Цей день є дуже багатим на звичаї та традиції. Його зокрема називають днем води з гір, водотоком та пролий-глечиком. Загалом свято символізує пробудження природи та початок справжньої весни.

Працювати бажано тільки вранці, а ввечері потрібно зібратися з родиною за столом, щоб провести зиму. У цей день раніше ходили в гості до тещі.

Сьогодні збирають березові бруньки та сік. А потім його п’ють всією родиною за столом.

У горах у цей день сходить вода, може бути небезпечно.

Після цього свята заведено ходити на полювання та сіяти ячмінь. У теплу погоду на Олексія пасічники виносять вулики на вулицю, а бджоли роблять свій перший обліт.

Прикмети на Теплого Олексія

Свято має багато прикмет, зокрема такі:

Тепло у цей день — рік буде дуже урожайним.

Якщо сьогодні холодно — весна буде пізньою.

Багато талої води — до хорошого урожаю та сінокосу.

Гуси пролітають високо в небі — до снігу.

Якщо спіймаєш щуку — не зловиш жодної рибини цьогоріч.

Що не можна робити на святого Олексія

Сьогодні не можна займатися шиттям, приготуванням їжі чи іншою важкою хатньою роботою. Якщо зовсім скоро тобі їхати у подорож — сьогодні не планують дорогу.

Не можна багато працювати. Також із заборон — не можна відмовляти у милостині та будь-якій іншій допомозі. Не сварися та не пліткуй. А також не ображай тварин.

Зі святом Теплого Олексія

Тримай кілька привітань своїми словами зі святом Теплого Олексія, які можна відправити рідним та друзям.

Зі святом Теплого Олексія! Нехай розпочнеться справжня тепла весна і принесе нам тепло, радість і світлі новини! Бажаю міцного здоров’я і благополуччя!

Вітаю з днем святого Олексія! Нехай твій ангел-охоронець оберігає від поганого і злого, а життя сповниться щастя та любові.

Зі святом Теплого Олексія! Бажаю весняного настрою, тепла в серці і довгоочікуваної гармонії. Нехай дні дарують свободу та відпочинок!

