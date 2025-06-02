Троицкая поминальная суббота 2025: дата и существующие традиции

В течение года у верующих есть несколько важных поминальных суббот. Одной из них является Троицкая поминальная суббота. Читай, когда Троицкая поминальная суббота в 2025 году и какие традиции в этот день.

Когда Троицкая поминальная суббота 2025

Троицкая поминальная суббота 2025 года приходится на 7 июня. Ее называют Троицкой, ведь она наступает перед праздником Пятидесятницы или, как его еще называют, Троицы. А этот праздник в этом году выпадает на воскресенье, 8 июня.

Что означает Троицкая поминальная суббота

В православной традиции в канун великого праздника Троицы в храмах проводят заупокойную службу. Поскольку Троица всегда приходится на воскресенье, то поминовение совершается в субботу перед праздником. Именно поэтому этот день получил название Троицкой или Родительской субботы.

Почему эти дни называют родительскими? Потому что обычно вспоминают умерших родителей, родных и близких. Согласно церковным преданиям, традиция поминать умерших в канун Троицы достигает апостольских времен. В частности, апостол Петр вспоминал Воскресшего Спасителя именно в этот день.

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Как чествуют умерших в Троицкую поминальную субботу

Самым важным способом поминовения является молитва. В этот день верующие обращаются к Богу с просьбой об упокоении душ близких. Обычно придерживаются следующих традиций:

заказывают панихиду в храме;

подают записку с именами умерших;

жертвуют милостыню нуждающимся с просьбой помолиться;

убирают на кладбище;

ставят свечу в церкви за упокой.

Каждое из этих поступков считается жертвой во благо душ умерших.

Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома или на кладбище самостоятельно.

Что нельзя делать во время поминовения:

не устраивать застолий на могилах;

не употреблять алкоголь на кладбище;

не оставлять еду или напитки на могилах — это не христианская практика.

Поминальный обед лучше провести дома или передать угощение как милостыню нуждающимся — такое действие имеет духовную силу и приносит пользу как живым, так и умершим.

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