Троицкая поминальная суббота 2025: дата и существующие традиции

Фото Unsplash В течение года у верующих есть несколько важных поминальных суббот. Одной из них является Троицкая поминальная суббота. Читай, когда Троицкая поминальная суббота в 2025 году и какие традиции в этот день. Когда Троицкая поминальная суббота 2025 Троицкая поминальная суббота 2025 года приходится на 7 июня. Ее называют Троицкой, ведь она наступает перед праздником Пятидесятницы или, как его еще называют, Троицы. А этот праздник в этом году выпадает на воскресенье, 8 июня. Что означает Троицкая поминальная суббота В православной традиции в канун великого праздника Троицы в храмах проводят заупокойную службу. Поскольку Троица всегда приходится на воскресенье, то поминовение совершается в субботу перед праздником. Именно поэтому этот день получил название Троицкой или Родительской субботы. Почему эти дни называют родительскими? Потому что обычно вспоминают умерших родителей, родных и близких. Согласно церковным преданиям, традиция поминать умерших в канун Троицы достигает апостольских времен. В частности, апостол Петр вспоминал Воскресшего Спасителя именно в этот день. Читать по теме Церковный календарь на июнь 2025 года по новому стилю: твой духовный путеводитель Узнай обо всех церковных православных праздниках в июне 2025 года. Как чествуют умерших в Троицкую поминальную субботу Самым важным способом поминовения является молитва. В этот день верующие обращаются к Богу с просьбой об упокоении душ близких. Обычно придерживаются следующих традиций: заказывают панихиду в храме; подают записку с именами умерших; жертвуют милостыню нуждающимся с просьбой помолиться; убирают на кладбище; ставят свечу в церкви за упокой. Каждое из этих поступков считается жертвой во благо душ умерших.Если нет возможности прийти в храм, можно помолиться дома или на кладбище самостоятельно. Что нельзя делать во время поминовения: не устраивать застолий на могилах; не употреблять алкоголь на кладбище; не оставлять еду или напитки на могилах — это не христианская практика. Поминальный обед лучше провести дома или передать угощение как милостыню нуждающимся — такое действие имеет духовную силу и приносит пользу как живым, так и умершим. На Троицу есть традиция святить травы. Ранее мы рассказывали, какие травы святят на Троицу. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter