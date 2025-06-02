Троїцька поминальна субота 2025: дата та які існують традиції

Протягом року у вірян є кілька важливих поминальних субот. Однією з них є Троїцька поминальна субота. Читай, коли Троїцька поминальна субота у 2025 році та які є традиції щодо цього дня.

Коли Троїцька поминальна субота 2025

Троїцька поминальна субота 2025 року припадає на 7 червня. Її називають Троїцькою, адже вона настає перед святом П’ятдесятниці або, як його ще називають, Трійці. А це свято цього року припадає на неділю, 8 червня.

Що означає Троїцька поминальна субота

У православній традиції напередодні великого свята Трійці у храмах проводять заупокійну службу. Оскільки Трійця завжди припадає на неділю, то поминання відбувається в суботу перед святом. Саме тому цей день отримав назву Троїцької або Батьківської суботи.

Чому ці дні називають батьківськими? Бо зазвичай згадують померлих батьків, рідних і близьких. Згідно з церковними переказами, традиція поминати померлих у переддень Трійці сягає апостольських часів. Зокрема, апостол Петро згадував Воскреслого Спасителя саме в цей день.

Як вшановують померлих у Троїцьку поминальну суботу

Найважливішим способом поминання є молитва. У цей день віряни звертаються до Бога з проханням про упокоєння душ близьких. Зазвичай дотримуються таких традицій:

замовляють панахиду у храмі;

подають записку з іменами померлих;

жертвують милостиню нужденним з проханням помолитися;

прибирають на цвинтарі;

ставлять свічку в церкві за упокій.

Кожен із цих вчинків вважається жертвою на благо душ померлих. Особливо важливо зберігати чистоту не лише в молитві, а й на могилах — це форма поваги та вдячності.

Якщо немає змоги прийти до храму, можна помолитися вдома або на кладовищі самостійно.

Що не можна робити під час поминання:

не влаштовувати застіль на могилах;

не вживати алкоголь на цвинтарі;

не залишати їжу або напої на могилах — це не християнська практика.



Натомість поминальний обід краще провести вдома або передати частування як милостиню нужденним — така дія має духовну силу і приносить користь як живим, так і померлим.

На Трійцю є традиція святити трави. Раніше ми розповідали, які трави святять на Трійцю.

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