Троїцька поминальна субота 2025: дата та які існують традиції

Фото Unsplash Протягом року у вірян є кілька важливих поминальних субот. Однією з них є Троїцька поминальна субота. Читай, коли Троїцька поминальна субота у 2025 році та які є традиції щодо цього дня. Коли Троїцька поминальна субота 2025 Троїцька поминальна субота 2025 року припадає на 7 червня. Її називають Троїцькою, адже вона настає перед святом П’ятдесятниці або, як його ще називають, Трійці. А це свято цього року припадає на неділю, 8 червня. Що означає Троїцька поминальна субота У православній традиції напередодні великого свята Трійці у храмах проводять заупокійну службу. Оскільки Трійця завжди припадає на неділю, то поминання відбувається в суботу перед святом. Саме тому цей день отримав назву Троїцької або Батьківської суботи. Чому ці дні називають батьківськими? Бо зазвичай згадують померлих батьків, рідних і близьких. Згідно з церковними переказами, традиція поминати померлих у переддень Трійці сягає апостольських часів. Зокрема, апостол Петро згадував Воскреслого Спасителя саме в цей день. Читати на тему Церковний календар на червень 2025 за новим стилем: твій духовний путівник Церковний календар на червень 2025 року – православні свята за новим стилем. Як вшановують померлих у Троїцьку поминальну суботу Найважливішим способом поминання є молитва. У цей день віряни звертаються до Бога з проханням про упокоєння душ близьких. Зазвичай дотримуються таких традицій: замовляють панахиду у храмі; подають записку з іменами померлих; жертвують милостиню нужденним з проханням помолитися; прибирають на цвинтарі; ставлять свічку в церкві за упокій. Кожен із цих вчинків вважається жертвою на благо душ померлих. Особливо важливо зберігати чистоту не лише в молитві, а й на могилах — це форма поваги та вдячності.Якщо немає змоги прийти до храму, можна помолитися вдома або на кладовищі самостійно. Що не можна робити під час поминання: не влаштовувати застіль на могилах; не вживати алкоголь на цвинтарі; не залишати їжу або напої на могилах — це не християнська практика. Натомість поминальний обід краще провести вдома або передати частування як милостиню нужденним — така дія має духовну силу і приносить користь як живим, так і померлим. На Трійцю є традиція святити трави. Раніше ми розповідали, які трави святять на Трійцю. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter