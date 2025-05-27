Свята

Материнка, полин і не тільки: які трави святять на Трійцю і що вони символізують

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 27 Травня 2025, 16:30
Материнка, полин і не тільки: які трави святять на Трійцю і що вони символізують
Фото Unsplash
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