Душица, полынь и не только: какие травы святят на Троицу и что они символизируют

Фото Unsplash Растения — неотделимая часть украинской культуры. Кроме маков, калины, подсолнухов и мальв, наш народ особенно почитает травы. Предки считали, что это и символ, и оберег, и источник насыщения. Хотя Троица и христианский праздник, наши предки вплели в него давние традиции времен язычества. Сейчас многие украинцы святят растения в церквях, а из-за разнообразия трав летом праздничные дни называют Зелеными праздниками. А что святят на Троицу в церкви, какое значение имеет каждая трава и как украшали дома наши предки? УП.Життя погрузились в глубину веков и традиций. Что святят на Троицу: травы, которые приносят в церковь В церкви нет отдельного повеления освящать травы на Троицу, однако среди людей существует эта традиция. Она не обязательна, а скорее является продолжением древних обрядов. Чаще всего люди выбирают душицу, тимьян, тысячелистник, зверобой, любисток, медуницу, полынь и т.д. И это не просто так, ведь в каждое растение закладывали определенный смысл. Unsplash Степан Килимник в своем труде Український рік у народних звичаях в історичному освітленні писал, что каждая трава наделена глубоким символизмом. Именно это заставляло женщин обдумывать, что именно сажать на своих цветниках, и какие травы собирать в канун праздника Пятидесятницы.Историк отмечал, что цветников перед домом в древности не было. Растения сажали преимущественно в тихом загороженном месте, подальше от кур, собак и людей. Называли его городчиком, а выращиванием цветов занимались молодые девушки. Каждая семья собирала свой перечень цветов, который формировался с учетом потребностей. Степан Килимник в своих экспедициях расспрашивал у старожилов о значении и символике трав. Вот что ему удалось узнать: любисток символизирует любовь и согласие; полынь оберегает от ведьм и нечистой силы; аир — оберег от злыдней и русалок; душица символизирует материнскую любовь и здоровье детей; барвинок есть символом хороших духов и девичьей красоты; калина — символ верности, невинности и тоски в разлуке; чабрец означает покой в семье; ландыш — лечебные цветы для сердца; шалфей — символ тоски; тысячелистник, липовый цвет, шиповник — лечебное зелье. Unsplash Становится понятно, почему детей пытались купать в чабреце и душице, калину сажали поближе к дому, в букеты для освящения в церкви добавляли полынь и барвинок, а аиром до сих пор во многих регионах устилают пол на Троицу. Читать по теме Когда Троица-2025 в Украине и какие отличия восточного и западного обряда Читай, когда в этом году Украина празднует Троицу, а также какие традиции есть в этот день. Чем на Пятидесятницу украшали дома Дома на Троицу часто украшали ветками разных деревьев: дуба, ясеня, липы и клена. А вот осину избегали и ставили в глухих углах двора, как оберег от ведьм. Осину считала грешным деревом, потому что, по поверьям, именно на ней повесился Иуда. Из ее древесины не строили дома, потому что верили, что в осину может попасть молния, а также не делали ритуальные вещи, например кресты. Сакральное значение для древних украинцев имело рожь. Люди верили, что именно в цветущей ржи прятались русалки и мавки, которые якобы щекотали девушек или парней, что шли одни. Unsplash Ирисы, или петушки, тоже считались оберегом. Поскольку цветок похож на петушка, который в фольклоре всегда выступает спасителем от нечистой силы, их также высаживали рядом с домом. Языческое и христианское гармонично соединилось в Троице. Мы рассказывали, какие есть ритуалы и легенды Зеленых праздников в Украине. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Украинские традиции, церковные праздники Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter