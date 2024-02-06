Выключи хотя бы сегодня! Всемирный день без мобильного телефона —история и цель праздника

О делах заботься, но и о здоровье не забывай. Если ты работаешь за компьютером, параллельно листаешь новостную ленту или смотришь веселые видео, а потом вечером — кино или сериал — твои глаза напрягаются весь день. И не только глаза. Поэтому каждый год, 6 февраля, отмечают Всемирный день без мобильного телефона.

6 февраля — Всемирный день без мобильного телефона

Всемирный день без мобильного телефона придумали в далеком 2001 году. Уже тогда было заметно их влияние на нашу жизнь. Если ты целыми днями можешь искать что-то в Интернете, общаться и листать ленты новостей, стоит иногда делать мини-отпуск от информационного шума.

Инициатива предлагает отказаться от использования телефона на три дня — с шестого до восьмого февраля. Это позволит проверить свою зависимость от гаджета и найти интересные занятия. Такую идею придумал французский писатель Фил Марсо.

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Он, кстати, написал роман на языке SMS-сообщений. Дату выбрали к именинам Гастона. Это праздник, который отмечают христиане западного обряда. Гастона вспомнили в песне Le téléfon, в которой есть такие слова: “Гастон, звонит телефон! Но снова никто не отвечает”.

Всемирный день без мобильного телефона можно отмечать не только 6-8 февраля, но и завести полезную привычку отказываться от телефона на один день в неделе.

Это поможет тебе иметь больше свободного времени для себя, заниматься давно отложенными делами, меньше потреблять информации и улучшить эмоциональное состояние.

Если ты хочешь узнать больше о преимуществах и недостатках отказа от телефона на время, мы рассказывали, что такое дидждитал-детокс. На эту же тему ты можешь узнать и что такое hope-scrolling.

Чтобы рука не тянулась к телефону, следует предупредить родных, знакомых и коллег, что ты не будешь пользоваться телефоном определенное время. Вместо этого можно отдать предпочтение прогулкам на свежем воздухе, чтению или творческим занятиям.

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