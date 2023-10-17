Целенаправленный поиск позитива! Что такое hope-scrolling и почему пролистывание соцсетей может быть полезным

С тобой когда-то случалось такое, что листаешь ленту новостей или социальные сети, а везде только негатив? И хочется найти хоть что-нибудь милое, хорошее или прекрасное? Этот феномен называется hope-scrolling или если переводить дословно — пролистывание надежды.

Что такое hope-scrolling: почему пролистывание ленты в соцсетях полезно

Детальнее о hope-scrolling рассказало издание Media update. Сначала следует знать, что у этого понятия есть антоним — doom-scrolling. Это когда пролистывание новостной ленты происходит, чтобы найти что-то негативное, подпитать его.

Hope-scrolling — целенаправленный поиск контента, который дарит радость и вдохновение. Это могут быть лента новостей, социальные сети, смешные видео или картинки котиков.

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Hope-scrolling или пролистывание надежды дает возможность улучшить настроение, настроиться на позитив и найти что-то вдохновляющее.

Если ты проживаешь сложный этап своей жизни, hope-scrolling может стать утешением и маленьким напоминанием, что доброта и любовь в мире еще остались.

Сегодня едва ли не каждая новость — боль, ведь миллионы украинцев каждый день читают вести с фронта, о войнах в мире, трагедиях и конфликтах. В таком потоке иногда бывает сложно найти что-то позитивное.

Поэтому практика hope-scrolling, то есть поиска чего-нибудь приятного, может быть полезна для твоего ментального здоровья. Например, видео с животными могут поднять настроение и быть противовесом всему потоку негативных новостей. У каждого что-то, что дарит вдохновение и радость — свое.

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Исследователи предположили, что пролистывание новостной ленты с надеждой найти что-то хорошее может даже стать инструментом ухода за собой и эмоционального благополучия.

Если ты никогда не замечал(-а) за собой целенаправленного поиска приятных вещей, начать можно с подписок на людей, которые вдохновляют и рассказывают о положительных сторонах жизни.

Подписаться можно и на тематические хештеги, например #GoodNews или #PositiveNews. Тогда алгоритмы социальных сетей будут давать тебе больше вдохновляющего контента.

Возможно, тебе захочется присоединиться к сообществу людей, которые делятся позитивом и радуются жизни. Такие следует поискать в социальных сетях.

Важно помнить, если сегодня не было хороших новостей — их источником можешь стать именно ты. Поделиться теплом и чем-то приятным с другими совсем несложно, это может быть фото осенних листьев, цветов из сада или что-нибудь другое, позитивное.

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