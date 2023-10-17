Психология

Целенаправленный поиск позитива! Что такое hope-scrolling и почему пролистывание соцсетей может быть полезным

Анастасия Грубрина, журналист сайта 17 октября 2023, 10:00
Що таке hope-scrolling: чому гортання стрічок у соцмережах корисне
Фото: Unsplash

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