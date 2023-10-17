Психологія

Цілеспрямований пошук позитиву! Що таке hope-scrolling та чому гортання соцмереж може бути корисним

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 17 Жовтня 2023, 10:00
Що таке hope-scrolling: чому гортання стрічок у соцмережах корисне
Фото: Unsplash

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