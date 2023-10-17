Цілеспрямований пошук позитиву! Що таке hope-scrolling та чому гортання соцмереж може бути корисним

З тобою колись траплялося таке, що гортаєш стрічку новин або соціальні мережі, а всюди лише негатив? І хочеться знайти бодай щось миле, добре чи прекрасне? Цей феномен називається hope-scrolling або ж якщо перекладати дослівно — прокручування надії.

Що таке hope-scrolling: чому гортання стрічок у соцмережах корисне

Детальніше про hope-scrolling розповіло видання Media update. Спершу варто знати, що в цього поняття є антонім — doom-scrolling. Це коли гортання стрічки новин відбувається, аби відшукати щось негативне, підживити його.

Натомість hope-scrolling — цілеспрямований пошук контенту, що дарує радість і натхнення. Це можуть бути стрічка новин, соціальні мережі, смішні відео чи картинки котиків.

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Hope-scrolling або ж прокручування надії дає можливість покращити настрій, налаштуватися на позитив та знайти щось, що тебе надихне.

Якщо ти проживаєш складний етап свого життя, hope-scrolling може стати розрадою та маленьким нагадуванням, що доброта та любов у світі ще залишилися.

Сьогодні чи не кожна новина — біль, адже мільйони українців щодня читають зведення з фронту, про війни у світі, трагедії та конфлікти. У такому потоці іноді буває складно знайти щось позитивне.

Тому практика hope-scrolling, тобто пошуку чогось приємного, може бути корисною для твого ментального здоров’я. Наприклад, відео з тваринками може підняти настрій і бути противагою усьому потоку негативних новин. У кожного щось, що дарує натхнення і радість — своє.

Дослідники припустили, що гортання стрічки новин з надією знайти щось хороше може навіть стати інструментом догляду за собою та емоційного добробуту.

Якщо ти ніколи не помічав(-ла) за собою цілеспрямованого пошуку приємних речей, почати можна з підписок на людей, що надихають та розповідають про позитивні сторони життя.

Підписатися можна і на тематичні хештеги, наприклад, #GoodNews чи #PositiveNews. Тоді алгоритми соціальних мереж даватимуть тобі більше контенту, що надихає.

Можливо, тобі захочеться долучитися до спільноти людей, які діляться позитивом та радіють життю. Такі варто пошукати у соціальних мережах.

Важливо пам’ятати, якщо сьогодні не було жодної хорошої новини — її джерелом можеш стати саме ти. Поділитися теплом та чимось приємним з іншими зовсім нескладно, це може бути фото осіннього листя, квітів із саду або щось інше, позитивне.

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