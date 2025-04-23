Всемирный день книги и авторского права: что это за праздник, дата и его история

Ежегодно в мире 23 апреля отмечают Всемирный день книги и авторского права. Цель этого праздника — поддержка чтения, публикации книг, авторов, публицистов, писателей, издателей и многих людей, которые приобщены к этой деятельности. Также этот праздник создан, чтобы подчеркнуть важность защиты интеллектуальной собственности по всему миру.

Предлагаем тебе сегодня узнать больше об этом празднике. Читай историю Всемирного дня книги и авторского права, его дату и особенности далее в материале.

Всемирный день книги и авторского права: история праздника

Ежегодно 23 апреля по всему миру отмечают Всемирный день книги и авторского права. Этот праздник ввели в 1995 году ЮНЕСКО, и с 1996 года его ежегодно отмечают.

Но, как это нередко бывает, дата праздника выбрана совсем неслучайно. Сначала идея создать ассоциацию книг с 23 апреля возникла у писателя из Валенсии Висента Клавела Андреса в 1923 году. Он предложил таким образом почтить память Мигеля де Сервантеса — испанского драматурга и поэта.

Уже в 1995 году ЮНЕСКО решили ввести Всемирный день книги и авторского права 23 апреля, ведь в этот день в 1616 году умерли Уильям Шекспир и Инка Гарсиласо де ла Вега.

Кроме того, в этот день также родились несколько других известных авторов, таких как Морис Дрюон, Халлдор К. Лакснесс, Жозеф Пла и Мануэль Вальехо.

Сервантеса в этом перечне нет, он умер 22 апреля. Но датой смерти, по тогдашним испанским обычаям, была записана дата погребения, то есть 23 апреля.

Празднование

Чтобы отпраздновать Всемирный день книги и авторского права, в ЮНЕСКО придумали с 2001 года выбирать каждый год новую мировую столицу книги. Затем выбранный город устраивает мероприятия с целью популяризации книг, произведений и чтения в целом.

В 2024 году таким городом является Страсбург, во Франции, а в следующем году это будет город в Бразилии — Рио-де-Жанейро.

Почему важно бороться с пиратством

Пиратство в сфере книговедения и авторского права является серьезной проблемой, ведь это забирает у авторов и издательств их честно заработанные доходы. Из-за несанкционированного воспроизведения и распространения копий книг, создатели часто теряют значительную часть доходов, которая принадлежала бы им по закону.

Такие действия не только наносят ущерб авторам, но и влияют на индустрию в целом, уменьшая стимулы для создания новых проектов.

Поэтому в следующий раз, когда ты будешь выбирать новую книгу, не стоит ее загружать из интернета. Лучше приобрести ее в книжном магазине или на официальном сайте. Помни, что изменения начинаются с тебя!

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