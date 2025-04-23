Всесвітній день книги та авторського права: що це за свято, дата та його історія

Щороку у світі 23 квітня відзначають Всесвітній день книги та авторського права. Цей день має на меті підтримати читання, публікації книг, авторів, публіцистів, письменників, видавців та багатьох людей, які долучені до цієї діяльності. Також це свято створене, щоб наголосити на важливості захисту інтелектуальної власності по всьому світу.

Пропонуємо тобі сьогодні дізнатися більше про це свято. Читай історію появи Всесвітнього дня книги і авторського права, його дату та особливості далі у матеріалі.

Всесвітній день книги та авторського права: історія свята

Кожного року 23 квітня в усьому світі відзначають Всесвітній день книги і авторського права. Це свято було запроваджено у 1995 році ЮНЕСКО, і з 1996 року його щорічно відзначають.

Але, як це нерідко буває, дата свята обрана зовсім не випадково. Спочатку ідея створити асоціацію книг із 23 квітням виникла у письменника із Валенсії Вісента Клавела Андреса у 1923 році. Він запропонував таким чином вшановувати пам’ять Мігеля де Сервантеса — іспанського драматурга і поета.

Вже у 1995 році ЮНЕСКО вирішили запровадити Всесвітній день книги та авторського права 23 квітня, адже у цей день у 1616 році померли Вільям Шекспір та Інка Ґарсіласо де ла Веги.

Окрім того, у цей день також народилися декілька інших відомих авторів, таких як Моріс Дрюон, Халлдор К. Лакснесс, Жозеф Пла і Мануель Вальєхо.

Сервантеса у цьому переліку немає, він помер 22 квітня. Але датою смерті, за тодішніми іспанськими звичаями, було записано дату поховання, тобто 23 квітня.

Святкування

Щоб відсвяткувати Всесвітній день книги та авторського права, в ЮНЕСКО придумали з 2001 року обирати щороку нову світову столицю книги. Потім обране місто влаштовує заходи з метою популяризації книжок, творів і читання у цілому.

У 2024 році таким містом є Страсбург у Франції, а у наступному році це буде Ріо-де-Жанейро у Бразилії.

Чому важливо боротися з піратством

Піратство у сфері книгознавства й авторського права є серйозною проблемою, адже це забирає в авторів та видавництв їхні чесно зароблені доходи. Через несанкціоноване відтворення та розповсюдження копій книг, творці часто втрачають значну частину прибутків, що належала б їм за законом.

Такі дії не лише завдають збитків авторам, але й впливають на індустрію загалом, зменшуючи стимули для створення нових проектів.

Тож наступного разу, коли ти обиратимеш нову книгу, не варто її завантажувати з інтернету. Краще придбати її у книгарні чи на офіційному сайті. Пам’ятай, що зміни починаються з тебе!

Раніше ми розповідали про міжнародний день дитячої книги та давали добірку нової літератури для найменших і підлітків.

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