Карта налогоплательщика в Дии: важный документ можно будет получить онлайн

Правительство одобрило постановление, которое меняет порядок получения карточки налогоплательщика, а также расширяет доступ к ней в цифровом формате.
Также в ближайшее время документ можно будет оформить в Дии и ЦНАПах — подробности читай в нашем материале.
Карточка налогоплательщика онлайн — что известно
В Минцифры рассказали, что правительство приняло соответствующее постановление, изменяющее порядок получения карточки налогоплательщика.
Карточка налогоплательщика — это один из базовых документов, сопровождающий человека во многих ситуациях на протяжении жизни: от поступления в университет и открытия банковского счета до первой работы.
На данный момент оформление карты ребенку доступно через еМалятко онлайн или офлайн. Однако совсем скоро этот процесс станет еще более удобным, ведь услуга появится в Дии и ЦНАПах.
Как отметили в Минцифры, над этой функцией уже работают, а также впоследствии появится возможность заказать е-карту для взрослых и детей, в случае повреждения или потери физического экземпляра.
