Искусственный интеллект может рассматривать административные дела — революционный проект Минцифры

Вице-премьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в прямом эфире в TikTok рассказал, что в Украине работают над внедрением ИИ в судебную систему.

Это делается для того, чтобы разгрузить суды и ускорить рассмотрение всех административных дел — читай в материале.

ИИ в судах: какова главная цель инициативы

По словам Федорова, речь идет о революционном проекте, который должен стать одним из ключевых приоритетов Минцифры.

Основной целью этой инициативы является автоматизация части судебных процессов среди административных дел, а также уменьшение нагрузки на судей.

Он добавил, что использование ИИ сможет разрешить ускорение рассмотрения тех или иных дел и сделать работу судебной системы более эффективной и более легкой. Все детали проекта в Минцифры обещают обнародовать уже позже.

