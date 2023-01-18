Раздражительность, дрожь и резкое похудение — что такое тиреотоксикоз, как его выявить и вылечить

Гормоны человека — чрезвычайно важные вещества, регулирующие работу организма, определяющие внешний вид и состояние различных систем.

Однако если происходит сбой в эндокринной системе, то тело выделяет слишком мало или много гормонов. В обоих вариантах отрицательные последствия для здоровья неизбежны.

Эндокринолог Дина Крылова рассказала платформе Бережи себе, что такое тиреотоксикоз, какие его симптомы и причины, а также как лечить это состояние и возможно ли предотвратить его.

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Что такое тиреотоксикоз

Тиреотоксикоз — состояние, при котором чрезмерное количество гормонов щитовидной железы токсически действует на разные органы человека.

Причины тиреотоксикоза могут быть разными:

Заболевания щитовидной железы: гипертиреоз, болезнь Грейвса (диффузный токсический зоб), токсический узловой и многоузловой зобы, тиреоидит. Метастазы рака щитовидной железы. Струма яичника. Медикаментозная передозировка гормонами щитовидной железы.

Около 70% случаев возникновения тиреотоксикоза вызваны гипертиреозом — эндокринным нарушением, при котором повышается гормональная активность щитовидной железы.

Когда гормонов трийодтиронина и тироксина становится слишком много, они негативно влияют на работу организма и сигнализируют о нарушении здоровья.

Симптомы тиреотоксикоза

Среди основных симптомов тиреотоксикоза выделяют:

плаксивость, раздражительность, нарушение сна;

повышенное потоотделение, частые приливы жара;

учащенное сердцебиение;

резкое похудение;

дрожание конечностей;

частые поносы;

нарушение менструального цикла (у женщин) и либидо (у мужчин);

выпячивание глазного яблока (экзофтальм) — при болезни Грейвса.

Если ты замечаешь у себя вышеупомянутые симптомы, необходимо как можно скорее обратиться к эндокринологу, пройти диагностику и начать лечение.

Тиреотоксикоз: лечение

Лечение тиреотоксикоза всегда назначается индивидуально и, прежде всего, зависит от причины болезни, возраста, тяжести, а также сопутствующих заболеваний.

К примеру, если причиной является:

Гипертиреоз — необходимо пропить препараты, которые угнетают функцию щитовидной железы (тиреостатики). Операция или терапия радиоактивным йодом возможна, если таблетки не эффективны в течение 18 месяцев или пациент имеет побочные эффекты. Передозировка гормонами щитовидной железы или йодсодержащими препаратами — нужно заменить или перестать употреблять такие средства. Повреждение клеток щитовидной железы — следует пройти противовоспалительную терапию. Опухоль яичника — необходимо удалить новообразование яичника.

Профилактика тиреотоксикоза

Для того чтобы предотвратить развитие тиреотоксикоза, следует избегать бесконтрольного употребления препаратов с большим содержанием йода (левотироксин, L-тирозин и т.п.). Ведь они повышают уровни гормонов щитовидной железы.

Перед употреблением медицинских средств всегда консультируйся с врачом!

Также, как бы это ни было сложно, следует избегать чрезмерных стрессовых ситуаций и внимательно относиться к своему здоровью.

Однообразное и неправильное питание, недосыпание, малоподвижный образ жизни и стресс могут приводить к проблемам гормонального здоровья.

Читай, что такое гормональный дисбаланс и когда нужно обращаться к врачу.

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