Раздражительность, дрожь и резкое похудение — что такое тиреотоксикоз, как его выявить и вылечить

Гормоны человека — чрезвычайно важные вещества, регулирующие работу организма, определяющие внешний вид и состояние различных систем.
Однако если происходит сбой в эндокринной системе, то тело выделяет слишком мало или много гормонов. В обоих вариантах отрицательные последствия для здоровья неизбежны.
Эндокринолог Дина Крылова рассказала платформе Бережи себе, что такое тиреотоксикоз, какие его симптомы и причины, а также как лечить это состояние и возможно ли предотвратить его.
Тиреотоксикоз — состояние, при котором чрезмерное количество гормонов щитовидной железы токсически действует на разные органы человека.
Причины тиреотоксикоза могут быть разными:
Около 70% случаев возникновения тиреотоксикоза вызваны гипертиреозом — эндокринным нарушением, при котором повышается гормональная активность щитовидной железы.
Когда гормонов трийодтиронина и тироксина становится слишком много, они негативно влияют на работу организма и сигнализируют о нарушении здоровья.
Среди основных симптомов тиреотоксикоза выделяют:
Если ты замечаешь у себя вышеупомянутые симптомы, необходимо как можно скорее обратиться к эндокринологу, пройти диагностику и начать лечение.
Лечение тиреотоксикоза всегда назначается индивидуально и, прежде всего, зависит от причины болезни, возраста, тяжести, а также сопутствующих заболеваний.
К примеру, если причиной является:
Для того чтобы предотвратить развитие тиреотоксикоза, следует избегать бесконтрольного употребления препаратов с большим содержанием йода (левотироксин, L-тирозин и т.п.). Ведь они повышают уровни гормонов щитовидной железы.
Перед употреблением медицинских средств всегда консультируйся с врачом!
Перед употреблением медицинских средств всегда консультируйся с врачом!
Также, как бы это ни было сложно, следует избегать чрезмерных стрессовых ситуаций и внимательно относиться к своему здоровью.
Однообразное и неправильное питание, недосыпание, малоподвижный образ жизни и стресс могут приводить к проблемам гормонального здоровья.
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