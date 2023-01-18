Дратівливість, тремтіння та різке схуднення — що таке тиреотоксикоз, як його виявити та вилікувати

Гормони людини — надзвичайно важливі речовини, які регулюють роботу організму, визначають наш зовнішній вигляд та стан різних систем.
Однак якщо відбувається збій в ендокринній системі, то тіло виділяє замало або забагато гормонів. В обох варіантах негативні наслідки для здоров’я неминучі.
Ендокринологиня Діна Крилова розповіла платформі Бережи себе, що таке тиреотоксикоз, які його симптоми та причини, а також як лікувати цей стан та чи можливо запобігти йому.
Тиреотоксикоз — стан, за якого надмірна кількість гормонів щитоподібної залози токсично діє на різні органи людини.
Причини тиреотоксикозу можуть бути різними:
Близько 70% випадків виникнення тиреотоксикозу спричинені гіпертиреозом — ендокринним порушенням, при якому підвищується гормональна активність щитоподібної залози.
Коли гормонів трийодтироніну та тироксину стає забагато, вони негативно впливають на роботу організму та сигналізують про порушення здоров’я.
Серед основних симптомів тиреотоксикозу виділяють:
Якщо ти помічаєш у себе вищезазначені симптоми, то необхідно якомога швидше звернутись до ендокринолога, пройти діагностику та почати лікування.
Лікування тиреотоксикозу завжди призначається індивідуально та насамперед залежить від причини хвороби, віку, важкості, а також супутніх захворювань.
До прикладу, якщо причиною є:
Для того щоб запобігти розвитку тиреотоксикозу, потрібно уникати безконтрольного вживання препаратів з великим вмістом йоду (левотироксин, L-тирозин тощо). Адже вони підвищують рівні гормонів щитоподібної залози.
Перед вживанням будь-яких медичних засобів консультуйся з лікарем!
Перед вживанням будь-яких медичних засобів консультуйся з лікарем!
Також, хоч як би складно це не було, варто уникати надмірних стресових ситуацій та уважно ставитись до свого здоров’я.
Одноманітне та неправильне харчування, недосипання, малорухливий спосіб життя та стрес можуть призводити до проблем з гормональним здоров’ям.
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