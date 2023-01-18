Дратівливість, тремтіння та різке схуднення — що таке тиреотоксикоз, як його виявити та вилікувати

Гормони людини — надзвичайно важливі речовини, які регулюють роботу організму, визначають наш зовнішній вигляд та стан різних систем.

Однак якщо відбувається збій в ендокринній системі, то тіло виділяє замало або забагато гормонів. В обох варіантах негативні наслідки для здоров’я неминучі.

Ендокринологиня Діна Крилова розповіла платформі Бережи себе, що таке тиреотоксикоз, які його симптоми та причини, а також як лікувати цей стан та чи можливо запобігти йому.

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Що таке тиреотоксикоз

Тиреотоксикоз — стан, за якого надмірна кількість гормонів щитоподібної залози токсично діє на різні органи людини.

Причини тиреотоксикозу можуть бути різними:

Захворювання щитоподібної залози: гіпертиреоз, хвороба Грейвса (дифузний токсичний зоб), токсичний вузловий та багатовузловий зоби, тиреоїдит. Метастази раку щитоподібної залози. Струма яєчника. Медикаментозне передозування гормонами щитоподібної залози.

Близько 70% випадків виникнення тиреотоксикозу спричинені гіпертиреозом — ендокринним порушенням, при якому підвищується гормональна активність щитоподібної залози.

Коли гормонів трийодтироніну та тироксину стає забагато, вони негативно впливають на роботу організму та сигналізують про порушення здоров’я.

Симптоми тиреотоксикозу

Серед основних симптомів тиреотоксикозу виділяють:

плаксивість, дратівливість, порушення сну;

підвищене потовиділення, часті припливи жару;

прискорене серцебиття;

різке схуднення;

тремтіння кінцівок;

часті проноси;

порушення менструального циклу (у жінок) та лібідо (у чоловіків);

випинання очного яблука (екзофтальм) — при хворобі Грейвса.

Якщо ти помічаєш у себе вищезазначені симптоми, то необхідно якомога швидше звернутись до ендокринолога, пройти діагностику та почати лікування.

Тиреотоксикоз: лікування

Лікування тиреотоксикозу завжди призначається індивідуально та насамперед залежить від причини хвороби, віку, важкості, а також супутніх захворювань.

До прикладу, якщо причиною є:

Гіпертиреоз — необхідно пропити препарати, які пригнічують функцію щитоподібної залози (тиреостатики). Операція або терапія радіоактивним йодом можлива, якщо таблетки не ефективні протягом 18 місяців або пацієнт(-ка) має побічні ефекти. Передозування гормонами щитоподібної залози чи йодовмісними препаратами — потрібно замінити або перестати вживати такі засоби. Пошкодження клітин щитоподібної залози — варто пройти протизапальну терапію. Пухлина яєчника — необхідно видалити новоутворення яєчника.

Профілактика тиреотоксикозу

Для того щоб запобігти розвитку тиреотоксикозу, потрібно уникати безконтрольного вживання препаратів з великим вмістом йоду (левотироксин, L-тирозин тощо). Адже вони підвищують рівні гормонів щитоподібної залози.

Перед вживанням будь-яких медичних засобів консультуйся з лікарем!

Також, хоч як би складно це не було, варто уникати надмірних стресових ситуацій та уважно ставитись до свого здоров’я.

Одноманітне та неправильне харчування, недосипання, малорухливий спосіб життя та стрес можуть призводити до проблем з гормональним здоров’ям.

Читай, що таке гормональний дисбаланс та коли потрібно звертатись до лікаря.

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