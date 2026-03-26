Большинство стран-членов ООН выступили против сужения понятия “гендер” к двум полам

В завершение 70-й ежегодной Комиссии ООН по положению женщин в марте 2026 года развернулась масштабная дипломатическая дискуссия вокруг терминологии прав человека. Соединенные Штаты Америки представили резолюцию, целью которой было официальное ограничение определения термина “гендер” исключительно бинарной моделью — мужской и женской полов.

Однако, как сообщает издание Pink News, большинство стран-участниц отклонило это предложение, подтвердив инклюзивный подход к пониманию гендера в современном международном праве.

ООН отклонила предложение США по бинарному определению “гендера”

Американская делегация внесла проект резолюции 19 марта в последний день работы Комиссии. Основной месседж документа заключался в необходимости отказаться от многих значений или коннотаций термина “гендер”, ставших распространенными в последние годы.

США аргументировали свою позицию ссылкой на Пекинскую декларацию 1995 г., утверждая, что исторически этот термин употреблялся исключительно в контексте биологических статей. По мнению авторов резолюции, современное расширенное толкование гендера отходит от первоначальных договоренностей мирового сообщества по защите прав женщин.

Предложение США встретило жесткий отпор со стороны ряда европейских государств и правозащитных организаций. Представительство Бельгии назвало инициативу фактически неправильной, обвинив американскую сторону в попытке переписать Пекинскую декларацию под собственную политическую повестку.

Женское правозащитное собрание, участвовавшее в заседаниях, подчеркнуло, что Комиссия ООН никогда не устанавливала узкого и ограничительного определения, которое бы отрицало разнообразие гендерной идентичности.

По мнению оппонентов, принятие такой резолюции отвергло бы международные стандарты прав человека на десятилетие назад.

23 страны проголосовали против резолюции, заблокировав изменения. Поддержали инициативу США только два государства — Чили и Пакистан. Еще 17 стран решили воздержаться от голосования.

В частности, позиция Италии оказалась неоднозначной: несмотря на то, что национальная политика страны совпадает с бинарным видением США, ее делегация удержалась из-за нарушения надлежащей процедуры внесения документа в момент.

