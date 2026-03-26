Більшість країн-членів ООН виступили проти звуження поняття “гендер” до двох статей

На завершення 70-ї щорічної Комісії ООН зі становища жінок у березні 2026 року розгорнулася масштабна дипломатична дискусія навколо термінології прав людини. Сполучені Штати Америки представили резолюцію, метою якої було офіційне обмеження визначення терміна “гендер” виключно бінарною моделлю — чоловічою та жіночою статями.

Проте, як повідомляє видання Pink News, переважна більшість країн-учасниць відхилила цю пропозицію, підтвердивши інклюзивний підхід до розуміння гендеру в сучасному міжнародному праві.

Американська делегація внесла проєкт резолюції 19 березня, в останній день роботи Комісії. Основний меседж документа полягав у необхідності відмовитися від багатьох значень або конотацій терміна “гендер”, які стали поширеними в останні роки.

США аргументували свою позицію посиланням на Пекінську декларацію 1995 року, стверджуючи, що історично цей термін вживався винятково в контексті біологічних статей. На думку авторів резолюції, сучасне розширене тлумачення гендеру відходить від початкових домовленостей світової спільноти щодо захисту прав жінок.

Пропозиція США зустріла жорстку відсіч з боку низки європейських держав та правозахисних організацій. Представництво Бельгії назвало ініціативу фактично неправильною, звинувативши американську сторону в намаганні переписати Пекінську декларацію під власну політичну повістку.

Жіночі правозахисні збори, які брали участь у засіданнях, підкреслили, що Комісія ООН ніколи не встановлювала вузького та обмежувального визначення, яке б заперечувало різноманітність гендерної ідентичності.

На думку опонентів, прийняття такої резолюції відкинуло б міжнародні стандарти прав людини на десятиліття назад.

23 країни проголосували проти резолюції, заблокувавши зміни. Підтримали ініціативу США лише дві держави — Чилі та Пакистан. Ще 17 країн вирішили утриматися від голосування.

Зокрема, позиція Італії виявилася неоднозначною: попри те, що національна політика країни збігається з бінарним баченням США, її делегація утрималася через порушення належної процедури внесення документа в останній момент.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!