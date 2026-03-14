Овоскопировщик яиц и клеильник миканитов: 5 самых редких профессий в Украине в 2026 году

Рынок труда в Украине в начале 2026 года демонстрирует удивительное разнообразие. Пока большинство соискателей традиционно соревнуются за должности администраторов, слесарей или бухгалтеров, в базе Государственной службы занятости появляются вакансии, названия которых способны поставить в тупик даже опытных кадровиков.

Всего за первый месяц года ведомство предложило более 4,6 тысяч различных профессий, среди которых мы отыскали настоящие бриллианты промышленного и бытового сектора.

Рассказываем о пяти самых редких специальностях, о существовании которых вы могли даже не догадываться.

Копировщик: ремесло размножения схем

Казалось бы, в эпоху цифровых технологий это название должно было исчезнуть, но промышленность диктует свои правила. На гигантских предприятиях, занимающихся добычей сырья или производством энергии, ежедневно циркулируют тысячи чертежей, актов и протоколов.

Чтобы размножать и упорядочивать такое количество технической документации, нужен отдельный специалист. Это одна из самых простых профессий в производстве, которая, тем не менее, остается критически важной для документооборота крупных заводов.

Овоскопировщик яиц: гарант вашего безопасного завтрака

Если ты когда-нибудь задумывался, почему в магазинных яйцах практически не бывает неприятных сюрпризов, то вот ответ.

Овоскопировщик — это человек, который с помощью специального оптического прибора (овоскопа) проверяет качество белка и желтка. Он просвечивает продукцию на наличие трещин, пятен или отклонений от нормы. Именно этот рабочий сортирует яйца по свежести и категориям, прежде чем они попадут на полки супермаркетов или в инкубаторы.

Карьерник

Название этой профессии часто становится объектом шуток, ведь она совсем не о карьерном росте или коучинге. Карьерник — это сугубо рабочая специальность человека, который трудится непосредственно в местах разработки месторождений полезных ископаемых.

Его задачи включают базовые, но физически тяжелые технологические процессы: вскрытие грунта, выемку и перемещение породы. Эта работа стоит в одном ряду с горняками и другими специалистами добывающей отрасли.

Сборщик денег: повелитель торговых автоматов

Многие путают это название с банковскими инкассаторами, но на самом деле функции здесь иные. Сборщики денег обслуживают терминалы, турникеты и автоматы с игрушками или сладостями в торговых центрах.

Именно они отвечают за своевременное изъятие наличности и техническую исправность этих устройств. В профессиональной иерархии они находятся в одной группе с контролерами энергонадзора, которые проверяют показатели счетчиков.

Клейщик миканитов: мастер энергобезопасности

Это название звучит как что-то из сказочной вселенной, но на самом деле речь идет о серьезной работе в электротехнике. Миканит — это специальный электроизоляционный материал.

Рабочий наносит его на детали электромашин, трансформаторов и нагревателей, создавая защитный слой. Это тонкая и ответственная работа с пластиковыми поверхностями, которая обеспечивает дальнейшее безопасное использование мощного оборудования.

Зарплата — это важно, но еще интереснее посмотреть, как женщины влияют на экономику Украины в целом.

